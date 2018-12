Familiares buscan suceder a los cuadros locales fuertes

LEA TAMBIÉN

En cuatro provincias del país, siete alcaldes que no pueden optar por la reelección en las seccionales han apostado por algún familiar cercano para que sean las cartas que los sucedan en el poder.

Los casos se registran en Guayas, Azuay, Los Ríos y Manabí. Los dignatarios niegan que se trate de una “herencia” en el poder y sustentan que el cargo se obtiene a través de la votación popular en las urnas.



En Yaguachi, Santa Isabel, Pueblo Viejo, Balzar y Manta son las esposas de los alcaldes quienes tomarán la posta. Los cuatro primeros no podrán participar por la prohibición de reelección por tener más de dos períodos. La autoridad manteña, en cambio, decidió no participar en las elecciones pese a que tiene la ventana abierta para hacerlo.



Daniel Avecilla acompañó a su esposa Esther Castro en el lanzamiento de su candidatura por Alianza País (AP). En caravana recorrieron en noviembre pasado todas las parroquias de Yaguachi, cantón guayasense que se caracteriza por una creciente industria que desde el 2016 ha desplazado a un segundo plano a la agricultura y la ganadería.



Avecilla está frente a ese Municipio desde el 2009 y ahora optaría por candidatizarse para concejal. Comentó que fueron las encuestas las que indicaron la idoneidad de Castro y precisó que ya está trabajando en una transición. “Uno va cediendo la posta, quien decide es el ciudadano, con base en un plan de trabajo, no es que uno hereda el Municipio como tal”.



En esa línea, desestimó que esta práctica sea negativa y dijo que esta no se trata de algo nuevo. Y es que en el 2014 el exalcalde Carlos Falquez Batallas cedió la candidatura a su hijo Carlos Falquez Aguilar, luego de que su candidatura fuera descalificada para la reelección por haber sido, supuestamente, concesionario de una estación radial.



Los Falquez participarán para la Prefectura y la Alcaldía de Machala en el 2019.



También en Durán, la exalcaldesa Mariana Mendieta legó el cargo a su hijo Dalton Narváez en el 2008, tras haber renunciado luego de habérsele emitido una orden de captura por supuesto peculado.



En Santa Isabel, provincia de Azuay, una de las candidatas a la Alcaldía es Mónica Torres Ochoa, esposa del actual alcalde, Rodrigo Quezada, quien preside ese Municipio desde el 2000. Él dijo que deja a su jurisdicción con una evidente obra pública, que no se puede detener. El movimiento que los auspiciará será el Popular Democracia y Libertad.



“No es que he escogido a dedo, fue un coliseo que lo decidió con base a encuestas. Yo respaldo el tema, podríamos aportar nuestra experiencia para su administración, apoyamos que por primera vez sea una mujer la que llegue a la Alcaldía del cantón (…) en mi caso ya no optaré por otro cargo de elección popular, cumplí mi ciclo”, puntualizó.



En Balzar, Cirilo González informó que su esposa Martha Burgos será la candidata de Fuerza Ecuador al Cabildo. Él contó que encabezará la lista de concejales y que es necesario continuar presidiendo el Cabildo para avanzar en proyectos como el ornato urbano, pavimentación y dotación de servicios.



“Es el pueblo el que elige, si fuese una herencia no se tiene el respaldo del pueblo. En mi caso, nuestro caballo de batalla es el trabajo que se ha desplegado, son espacios que se han ganado y no los vamos a ceder”.



En Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, Elsy Ospina Garcés se promociona como la sucesora de su esposo, el tres veces alcalde Carlos Ortega Barzola. Y en Manta, está como precandidata Ana María Suárez, esposa del alcalde Jorge Zambrano.



Mientras tanto, en Samborondón y El Carmen los alcaldes optaron por sus hijos. Juan José Yúnez irá para la Alcaldía del cantón guayasense, cargo que ostenta su padre, José Yúnez Parra, desde 1996, lo cual lo hace el dignatario más antiguo de Ecuador.



Yúnez Parra recordó que durante sus 22 años de gestión trabajó por el desarrollo y consideró que deja un Municipio eficiente y seguro. Comentó que la candidatura de su hijo fue definida tras la realización de sondeos del PSC. En el cantón manabita de El Carmen, Mayra Cruz, hija del alcalde Hugo Cruz, será la apuesta del movimiento oficialista.



Anunziatta Valdez, miembro de la Corporación Participación Ciudadana, comentó que este escenario refleja que el caudillismo sigue vigente y que los partidos no son abiertos a nuevas propuestas.



“Siguen siendo reductos familiares que usan una organización con el objetivo de mantener el poder, esto se da porque nuestra democracia todavía tiene características de populismo”.