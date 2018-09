Familia implicada en agresión a guardias regresó a Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Los tres integrantes familiares implicados en la agresión a dos guardias de seguridad están en Guayaquil. La confirmación la realizó su abogado defensor, Pedro Buitrón, la tarde de este miércoles 26 de septiembre de 2018 en la Fiscalía del Albán Borja.

Él llegó junto a uno de los familiares a las instalaciones judiciales para la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, esta diligencia se postergó nuevamente porque la jueza Fabiola Vega no notificó por escrito la misma.



Según Buitrón, la familia grabada en vídeo cuando agredía a dos guardias de seguridad de una urbanización privada en el norte de Guayaquil el pasado 5 de agosto, ya dialogó con las víctimas y pidieron disculpas públicas.



"Las disculpas entendemos ya han sido aceptadas, existen mecanismos para finalizar el proceso judicial. Hemos comparecido al llamado de la audiencia pero no se dio", expresó Buitrón.



Por su parte el fiscal César Peña, indicó que a su despacho aún no llega por escrito las disculpas públicas. Según él, el proceso por el delito de tentativa de homicidio deberá continuar ya que está tipificado con una pena privativa de cinco años. "La ley establece que cuando un delito supera esa pena, no proceden una disculpas públicas", acotó.

El abogado defensor de los dos guardias agredidos, Steves Reyes, sostuvo que pedirán que los implicados acudan a la Fiscalía para que rindan su versión libre y voluntaria. Añadió que harán el llamado mediante la entidad pública.