Familia del 'niño gigante' cree que hubo mal procedimiento médico y pide investigar su muerte

En la cooperativa Nueva Loja, de Santo Domingo, fue velado Christopher Dueñas, el 'niño gigante'. Foto: Redes sociales

En una capilla ardiente en la cooperativa Nueva Loja de Santo Domingo de los Tsáchilas, tras la virgen de la vía a Quevedo, fue velado Christopher Quijije Dueñas, de 17 años. El joven era, conocido como el 'niño gigante' debido a sus 2,14 metros de estatura.

Aquí, su familia relató cómo fueron sus últimos días. También pidió que se investigue el fallecimiento pues no descartan que haya existido un mal procedimiento médico.

Christopher se hizo famoso debido a sus publicaciones en redes sociales en las que explicaba su complicada situación de salud. Un tumor cerebral le causaba un desorden hormonal que le hizo crecer hasta alcanzar su actual estatura.

El joven falleció tras una cirugía. Su tía, Isabel Armijos, relató a Zaracay Televisión que inicialmente su sobrino parecía estar mejorando. "Poco a poco iba evolucionando porque cuando uno le hablaba, él lloraba. A veces movía su cuerpito y cuando le hacíamos los ejercicios, él ponía resistencia en los músculos. Él iba evolucionando bien".

Luego se complicó y no se recuperó. Fabiola Armijos, abuela del menor, aseguró que su nieto se aferraba a la vida.

Entre lágrimas, la mujer recordó que viajó a Guayaquil, donde se encontraba hospitalizado el joven, "con la esperanza de volver con él sano. Pero allá le hicieron tantos procedimientos que acabaron con su vida".

Viviana Flores, familiar del adolescente, en diálogo con medios de comunicación comentó que "él entró por una cirugía en la cabeza y le hicieron como cuatro operaciones más".

En redes sociales, el joven hacía publicaciones acerca de su salud. Foto: Facebook Sin miedo Dueñas

Los últimos días

En la página de Facebook Sin miedo Dueñas, donde el joven publicaba sus historias, la familia relató que el lunes 5 de diciembre de 2022 se realizó la intervención quirúrgica, la cual salió bien.

"El dia martes 6 de diciembre, despertó, incluso hizo algunas señas a los doctores. Al aparente buen estado de Cristopher decidieron quitarle los tubos de oxígeno, e inmediatamente sufrió un paro cardiorrespiratorio, el cual, tras días de angustia, supimos que le causo un daño cerebral severo", señaló la familia.

En ese momento los doctores les dieron varias posibilidades si el joven despertaba completamente. Según los galenos, era posible que no reconociera a la familia, tuviera una gran pérdida de memoria, dificultades motoras y ciertas discapacidades que podrían afectarlo de por vida.

Sobre esto, la familia señaló en ese momento que "no se puede decir exactamente que Cristopher se encuentre en estado de coma sino que, debido al daño cerebral que sufrió, no se puede levantar por completo. Realiza leves movimientos y pequeñas reacciones a estímulos, pero aún no está consciente. Es un proceso lento, pero tenemos la fe de que va a salir de esto".

El ‘niño gigante’ cursaba el bachillerato en la Unidad Educativa 24 de Mayo.

