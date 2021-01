16 miembros de una familia murieron tras contagiarse de covid-19 en el velorio de un tío

El covid-19 terminó con la vida de 16 personas de una misma familia quienes asistieron a un velatorio, en el municipio mexicano de Cuautitlán Izcalli.



Un hombre contó su historia con el objetivo de que otros ciudadanos tomen conciencia sobre la gravedad de la enfermedad. José Martín Chávez Enríquez habló sobre el luto que inunda a su círculo familiar el 17 de enero del 2021 al sitio Milenio.



“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”, dijo devastado.



El hombre recordó que a fines del 2020 un tío lejano murió de coronavirus y gran parte de la familia acudió al velorio en un domicilio, sin saber a lo que se exponían.



“El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón”, relató al medio. El abuelo y tres tíos también fallecieron por la enfermedad.



De acuerdo con la información de Milenio, Chávez Enríquez, quien es propietario de un SPA que actualmente está cerrado por la pandemia, dijo que tuvo que disponer de sus ahorros para el pago de médicos, oxígeno y medicina. Además afirmó que ha gastado 80 000 pesos (USD 4 080al cambio del 20 de enero del 2021) y sus familiares alrededor de 200 000 pesos (USD 10 201).



El hombre mencionó que sí acudió al velorio, pero no se enfermó. También expresó su tristeza porque no pudo darle un sepelio digno a su madre, ya que “todo es tan rápido, hay que incinerarlos, no se pueden enterrar”.



José Martín comentó que accedió a la entrevista porque quiere que la gente se entere y vea lo importante que es cuidarse y protegerse de la enfermedad.



Con 1 668 396 casos confirmados de covid-19 y 142 832 fallecidos, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y se mantiene como el cuarto país del planeta con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.



La ocupación nacional de camas de hospitalización general es del 60% y los estados con mayores índices son Ciudad de México (89%) y Guanajuato (87%) y Estado de México (85%).