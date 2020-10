La familia de la víctima de una violación en grupo en India recibe protección por temor a represalias

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de India ordenó a la policía que proteja a la familia de una mujer presuntamente violada en grupo y asesinada por cuatro hombres de casta superior, ya que su hermano dijo temer represalias.

La mujer de 19 años fue asaltada a mediados de septiembre y murió esta semana, lo que provocó indignación y volvió a encender el debate sobre la violencia sexual en India, en particular a causa de los ataques contra mujeres de castas inferiores.



Con su pueblo natal en el estado norteño de Uttar Pradesh acordonado por cientos de policías, el hermano de la víctima dijo el jueves a la televisión india que estaban asustados.



“No estamos seguros en este pueblo. Pueden hacernos cualquier cosa. No confiamos en la policía ni en la administración. Nuestros temores han aumentado”, dijo.



“Estamos en su radar más que nunca. No nos dejarán vivir. Puede que tengamos que dejar el pueblo. No confiamos en los políticos”, añadió.



El tribunal superior del estado ordenó el jueves a las autoridades que “se aseguren de que nadie ejerza ninguna coerción, influencia o presión sobre los familiares de la fallecida de ninguna manera”.



El tribunal criticó duramente a la policía por supuestamente incinerar a la joven en plena noche -en contra de los deseos de la familia y de la costumbre religiosa- después de que su cuerpo fuera trasladado desde el hospital de Nueva Delhi donde murió el martes, a causa de sus heridas.



“La víctima fallecida fue tratada con extrema brutalidad por los autores del crimen, y lo que se alega que sucedió después, de ser cierto, equivale a perpetuar la miseria de la familia y echar sal en sus heridas”, dijeron los jueces.



Los magistrados fijaron una audiencia para el 12 de octubre, y convocaron tanto a la policía como a la familia de la víctima.



“Ninguna violación”



La cremación nocturna avivó aún más las acusaciones de que la policía local estaba protegiendo a los presuntos culpables -arrestados por cargos de violación en grupo y asesinato- y a sus familias de castas superiores bien conectadas.



La policía local afirmó el jueves mediante un comunicado que un informe forense dictaminó que “no se cometió ninguna violación”.



El informe, que según la policía viene a confirmar los resultados de otras pesquisas previas, “expuso la conspiración de quienes intentaron empujar al estado al enfrentamiento entre castas”, dijo el funcionario de la policía local, Prashant Kumar.



Pero estas afirmaciones contradicen las declaraciones tanto de la víctima como de su madre, y también los hallazgos del hospital de Nueva Delhi cuando la mujer fue admitida, según los medios.



Los expertos ponen en duda la prueba forense citada por la policía porque se habría llevado a cabo demasiado tiempo después del ataque (ocho días).



Mishika Singh, abogada y activista, dijo que los hallazgos “no eran de ninguna manera una prueba concluyente para decir que no se cometió una violación”.



“Ignorar la declaración de la víctima cuando estaba muriendo sobre la base de un informe forense no concluyente demuestra la turbia investigación que está realizando la policía”, dijo Singh.



La muerte de la joven se produce meses después de que cuatro hombres fueran ahorcados por la violación en grupo y el asesinato de un estudiante en un autobús en 2012 en Nueva Delhi, en un caso que simbolizó los problemas de la violencia sexual en India.



Este último incidente -y otra violación en grupo y asesinato esta semana en la misma zona- provocó días de protestas y marchas con velas, así como la condena de políticos, activistas y estrellas de Bollywood.

En 2019 se registraron una media de 87 violaciones en India todos los días, según datos publicados el martes por la Oficina Nacional de Registros Criminales, aunque se cree que un gran número no son denunciadas.



