Familia busca desesperadamente a adolescente desaparecida en el noroccidente de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La familia de Karla Anahí Benavidez Baraja, de 16 años, está desesperada. La adolescente está desaparecida desde el pasado sábado 10 de octubre del 2020. Ese día, pidió un dólar a su madre para ir a comprar a una tienda cercana a su casa, ubicada en San Antonio de Pichincha, en el noroccidente de Quito, y desde ahí no han vuelto a saber nada de ella.

Tras la desaparición de la adolescente, sus familiares han indagado entre sus compañeros de aula, ella cursa el primero de bachillerato en un colegio del sector. Pero nadie sabe nada. Sus compañeros han dicho que Karla no tenía enamorado y tampoco muchos amigos.



Su tía, Jenny Baraja, cuenta que toda la familia la está buscando sin descanso. La Policía no les ha dado mayor información. Sus familiares necesitan saber que la adolescente está bien y que no le ha pasado nada de malo, dice.

Su madre, sus dos hermanos y el resto de familiares esperan noticias de ella y que regrese pronto a casa.

Karla está desaparecida desde el pasado 10 de octubre del 2020. Foto: Captura

Ante el dolor de la desaparición, su tía publicó en redes sociales: "Se ha dicho de todo... ¿Para qué la buscan? ya ha de volver... es triste ver como se ha romantizado y normalizado ese tipo de hechos. Podrán decir miles de cosas... pero yo no dejaré de buscarte hasta que vuelvas a casa sana y salva... No sabemos nada de ti y tengo el alma destrozada. Nadie se merece eso. No quiero ni imaginar que seas una más de las que aparecen en un barranco, violada, estrangulada, muerta en una bolsa de basura. Que Dios no lo permita y te proteja de todo mal... Te Amo Karla y te necesito de vuelta... tu familia te necesita".



Karla tiene 16 años, es de contextura delgada, tiene ojos y cabello negro, mide 1 metro 50 centímetros y pesa 90 libras aproximadamente. Si alguien conoce su paradero puede comunicarse a los número de teléfono: 1800 33 54 86 o al 0991323536.