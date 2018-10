Falta de votos y de asambleístas salva de censura a Carlos de la Torre

LEA TAMBIÉN

La inasistencia de 66 de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional, entre otros factores, salvó al exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, de ser censurado por el Pleno hoy, jueves 25 de octubre del 2018.

Eso, a pesar de que la censura "por el incumplimiento de funciones" había sido recomendada por la Comisión de Fiscalización con el respaldo de legisladores del oficialismo y la oposición que integran esta mesa.



Se requerían de 91 votos, pero al momento de la decisión con la que concluyó el proceso de juicio político contra el exfuncionario solo estuvieron presentes 71 asambleístas en la sala de sesiones del Pleno y de ellos 61 votaron a favor.



Otros 10 se abstuvieron, entre ellos varios del movimiento oficialista Alianza País. No todas las curules que ocupa esta bancada estuvieron llenas y también se vieron puestos vacíos en el lado de la oposición.



Antes de que terminara el debate, un grupo de asambleístas afines al expresidente, Rafael Correa, abandonó sus curules y uno de los costados del hemiciclo legislativo quedó semivacío.



Se dirigieron hasta las oficinas de la Cruz Roja y de Naciones Unidas en Quito para pedir que estos organismos se pronuncien sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas en la cárcel de Latacunga.



En el corredor, Soledad Buendía, integrante del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), tuvo que pedir que algunos de sus compañeros de bancada no salieran para no dejar sin quórum a la sesión.



La sesión tomó cuatro horas. Se instaló cerca de las 9:00 con 76 legisladores, se dio lectura al informe de la Comisión y luego pudieron intervenir para presentar sus argumentos, tanto el exministro como sus interpelantes Rina Campain y Tanlly Vera (CREO) y Carmen Rivadeneira (AP).



De la Torre usó diapositivas para justificar la decisión que lo llevó a afrontar este juicio político: haber destinado a otros fines unos 300 millones de dólares del fondo de la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016.



Mientras se escuchaban murmullos en la sala de sesiones, el exfuncionario hacía una exposición con tinte técnico para explicar conceptos como "registro contable" y "disponibilidad de caja".



Comparó con una transacción bancaria a la gestión que hizo para emplear durante 14 días esos 300 millones para el pago a proveedores del Estado y gobiernos locales. Dijo que la reconstrucción no se vio afectada porque esos recursos no se habían requerido.



Pero Campain y Vera lo tildaron de "mentiroso" al mostrar un oficio remitido a esa Cartera de Estado con el cual en enero el entonces secretario de la Reconstrucción, Esteban Bernal, advierte que "persiste la necesidad de solventar más de 45 455 soluciones de viviendas para atender a los afectados por el terremoto".



De la Torre tuvo una hora más para ejercer su réplica, pero empleó menos de 10 minutos. Adujo que en 14 días no pudieron ser construidas esas casas y que en ese tiempo ni siquiera el cemento termina de fraguar.

El exfuncionario se retiró del Pleno antes de que se realice la votación, luego de que se agotara el debate en el que hubo legisladores que se tomaban selfies, mientras sus colegas intervenían.