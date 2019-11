Destapan 265 falsos medios de comunicación en 65 países con propaganda india

LEA TAMBIÉN

La plataforma EU Disinfo Lab ha destapado una red propagandística de 265 falsos medios de comunicación radicados en 65 países - entre ellos España, Argentina, Honduras, Chile y Venezuela - destinados a favorecer los intereses geopolíticos de India sobre Pakistán y vinculados a partidos europeos de ultraderecha.

Esa ONG, con sede en Bruselas, descubrió la red a partir del escándalo de "EP Today", una web que aparentaba ser una publicación legítima del Parlamento Europeo y que fue desenmascarada a principios del pasado octubre por la división del Servicio de Acción Exterior de la Comisión Europea (SEACEX) contra la desinformación, StratCom.



"EP Today" se dedica en realidad a "republicar" contenido en inglés de la televisión "RT", antigua "Russia Today" y considerada un aparato de propaganda de Moscú, y mezcla esos artículos con información del propio Parlamento Europeo (EP, por sus siglas en inglés).



"Empezamos investigando sobre EP Today porque todo el mundo pensaba que era ruso y probamos que no", explicó a Efe el director ejecutivo de EU Disinfo Lab, el francés Alexandre Alaphilippe.



Cómo funciona



La plataforma detectó que "EP Today", junto con los otros 265 falsos medios, tiene un accionariado indio con vínculos con "oscuras" ONG y laboratorios de ideas (think-tanks), así como con el grupo empresarial Srivastava, con sede en Nueva Delhi y dedicado a sectores tan diversos como la energía, la salud o los medios de comunicación.



La red de medios falsos emplea nombres de cabeceras como las extintas "Times of Geneva" o "New York Journal American", también "MSNBC" (similar a la televisión del grupo estadounidense NBC, pero con la extensión ".uk" en su página web), "Times of Los Angeles" (que altera el orden del nombre del conocido medio "Los Angeles Times"), "Times of Bern" o "Times of North Korea".



Además, cuenta con una supuesta red de agencias de noticias de Suiza, Bélgica, Tailandia y Abu Dabi denominada "4 News Agency".



"Las webs están constantemente actualizándose con nuevos contenidos", lo que es positivo para su posicionamiento en internet, comentó Alaphilippe, quien explicó que para ello mezclan contenido legítimo con información propagandística.

En el caso de España, la ONG detectó webs que aparentan ser medios de comunicación como accionobrera.com, elbiendelobrero.com, labanderaroja.com, timesofmadrid.com y timesofspain.com, mientras que en Latinoamérica encontraron timesofargentina.com, timesofchile.com, timesofhonduras.com y timesofvenezuela.com.



Todas esas publicaciones, que también difunden sus contenidos en la red social Twitter, utilizan el mismo "modus operandi".



El método se caracteriza por emplear nombres de antiguos medios de comunicación desaparecidos, servirse de contenidos de la agencias "inusuales" como la norcoreana KCNA, la estadounidense Voice of America y la rusa Interfax, así como publicar artículos críticos con la política de Pakistán sobre Cachemira, explican desde la ONG.



Con ello pretenden, según los expertos de EU Disinfo Lab, hacer más difícil que el usuario detecte la manipulación, influir en las instituciones internacionales, aportar contenidos a las ONG para reforzar su mensaje interesado y, en definitiva, influir la percepción pública sobre Pakistán favorable a India, replicando los mismos contenidos en distintas webs y motores de búsqueda.

Vínculos con la ultraderecha



La ONG también ha descubierto que la misma red de medios falsos invitó a un grupo de 27 europarlamentarios de 11 países, mayoritariamente formaciones islamófobas de extrema derecha a un viaje a India a finales del pasado octubre, a título personal y sin carácter oficial.



Allí se reunieron, entre otros, con el primer ministro de ese país, Narendra Modi, y visitaron Cachemira, región dividida entre India, China y Pakistán y habitual foco de tensiones geopolíticas.



Salvo un socialdemócrata y un liberal, los eurodiputados provenían de partidos de ultraderecha como la germana Alternativa para Alemania (AfD), la francesa Agrupación Nacional (antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen), el Partido del Brexit o la formación ultranacionalista polaca PiS, así como el eurodiputado del partido español de extrema derecha Vox Hermann Tertsch.



Algunos de los europarlamentarios que participaron en ese viaje conceden habitualmente entrevistas a webs de la red, como a "The Times of Geneva", y en su visita a la India respaldaron la posición de Nueva Delhi en relación con Cachemira.

"El primer ministro de la India, Narendra Modi, recibe a Vox en Nueva Delhi para tratar la crisis de Cachemira", publicó Tertsch en Twitter el 29 de octubre, junto a una foto en la que aparecía estrechando la mano de Modi, en unos días que difundió una veintena de comentarios apoyando la política de India.



El viaje fue sufragado por el laboratorio de ideas Westt, organización con la que Efe ha intentado contactar, sin éxito, por teléfono, correo electrónico y redes sociales y en cuya plantilla cuenta con personas que trabajan al mismo tiempo para Westt y para "EP Today", explican los responsables de EU Disinfo Lab.



Westt se define como un "think-tank" con "dimensiones globales y centrado en el desarrollo económico, medioambiental y social de las mujeres" con un carácter "apolítico, innovador y práctico".



Ese centro de pensamiento figura desde 2013 en el Registro de Transparencia de la Comisión Europea, donde deben inscribirse los grupos de presión (lobbies) para tratar oficialmente con las instituciones europeas.



En su ficha indica que tiene un presupuesto de 24.000 euros provenientes de donaciones, no recibe financiación europea, cuenta con una plantilla de 5 personas - sólo una a tiempo completo - y dice tener representación o afiliación en Bélgica, Croacia, Francia, Lituania, Polonia, Reino Unido, Afganistán, Bangladesh, China, Macedonia del Norte, Nepal Turquía, India y Pakistán.

Según el Registro de Transparencia, Westt ha mantenido una única reunión con personal de la Comisión Europea, en 2015 y con un miembro del gabinete de la comisaria de Justicia, Vera Jourová.



Westt aparece en ese registro como organización sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido y dirigida por Madi Sharma, quien en redes sociales e internet se define como emprendedora, conferenciante y responsable del grupo empresarial Madi Group.



Por su parte, "EP Today" ha publicado en su página web un comunicado en el que se disculpa por haber publicado contenidos de "RT", asegura que esa práctica ha cesado y se reivindica como publicación independiente.