Tercer fallo contra Monsanto en EE.UU. por el efecto cancerígeno de glifosato

Un jurado popular de Oakland (California, EE.UU.) ordenó este lunes 13 de mayo del 2019 a Monsanto, propiedad de Bayer, pagar USD 2 000 millones a una pareja de adultos mayores al considerar que un herbicida a base de glifosato les causó cáncer, en el que es el tercer fallo contra la empresa por esta cuestión.

Los siete hombres y cinco mujeres del jurado consideraron que el herbicida Roundup de Monsanto, comercializado para la jardinería doméstica, fue un "factor sustancial" en los linfomas no hodgkinianos que desarrollaron el matrimonio formado por Alva y Alberta Pilliod.

Por ello, ordenó a la actual propietaria de la compañía, la farmacéutica alemana Bayer, pagar USD 1 000 millones a cada miembro de la pareja como castigo ejemplar, además de abonarles los alrededor de USD 55 millones en los que estimó que estos han incurrido o incurrirán en facturas médicas y sufrimiento.



"Sentimos mucha simpatía hacia el señor y la señora Pilliod, pero las pruebas en este caso eran claras: ambos tienen un largo historial de enfermedades que se sabe que son factores de riesgo para linfomas no hodgkinianos", indicó la empresa en un comunicado tras conocerse la sentencia.



"No hay pruebas científicas para concluir que el herbicida de glifosato fue el factor determinante", apuntaron desde Bayer, que adelantaron que recurrirán el fallo.



A Alva Pilliod, de 76 años, le fue diagnosticado el linfoma en 2011, mientras que a su esposa, Alberta, de 74 años, se le encontró en 2015.



El matrimonio había estado usando el herbicida Roundup de Monsanto durante unos 30 años en el jardín de su hogar en Livermore (California).



La de hoy es la tercera (y la más cuantiosa hasta la fecha) orden contraria a Bayer por este asunto, después de que en agosto pasado un jurado de San Francisco le condenara a pagar USD 289 millones (que luego fueron rebajados por un juez a 89 millones) a un jardinero y en marzo otro jurado le ordenase pagar 80 millones a un vecino de Sonoma (California).