Otro fallo judicial por la Vicealcaldía de Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Por segunda ocasión, en menos de cinco meses, la justicia remueve de su cargo a la persona que ocupaba la Vicealcaldía de Cuenca. Esta vez, un Tribunal de segunda instancia aceptó el recurso de apelación interpuesto por el concejal Pablo Burbano.

Todo empezó el 17 de mayo del 2019 cuando Burbano fue electo como Vicealcalde con 13 votos de los ediles y otro del alcalde Pedro Palacios. En señal de rechazo -porque no se cumplió con la equidad de género- la concejala, Paola Flores abandonó la sesión. La edila Marisol Peñaloza tampoco votó a favor de Burbano.



Por este hecho, el Cabildo de Mujeres de Cuenca interpuso una Acción de Protección para exigir que se respete la paridad de género establecida en el artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.



Este recurso fue aceptado por el juez de la Familia, Luis Alberto Guerrero, quien ordenó además que se repita la elección. El Municipio pidió una aclaración de la sentencia, pero el Juez Constitucional no lo aceptó argumentando que el dictamen estaba claro.



El 27 de agosto de 2019 el Concejo Cantonal -por unanimidad- eligió a Marisol Peñaloza como la nueva Vicealcaldesa. Ella y Flores son las únicas mujeres integrantes del Concejo Cantonal y apoyaron la demanda del Cabildo de Mujeres.



Pero las cosas no quedaron allí. Burbano, del Movimiento Ecuatoriano Unido afín al Alcalde, apeló el fallo del juez Guerrero y su pedido fue aceptado la tarde de este miércoles 23 de octubre por un Tribunal de segunda instancia.



Con dos votos a favor, el Tribunal aceptó los alegatos interpuestos por la defensa del concejal y resolvió “revocar el fallo y declara sin lugar la acción de protección por improcedente. Consecuentemente se deja sin efecto las medidas de reparación integral dispuestas por el juez de instancia”.



Para Nidia Solís, del Cabildo de Mujeres, este nuevo fallo es ilegítimo e inconstitucional porque vulnera los derechos de las mujeres y hace que prime el machismo. Por eso, anunció que con la Defensoría del Pueblo interpondrán una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional.



Marisol Peñaloza no se ha pronunciado sobre este tema. Para Solís, el Concejo Cantonal debe reunirse para resolver en derecho quién estará al frente de esta dignidad, mientras se conozca la última sentencia en firme.

Burbano, por su parte, dijo que mientras no le notifiquen por escrito la sentencia, Peñaloza seguirá al frente de la Vicealcaldía.