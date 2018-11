Juez declara fallida audiencia de juicio por enriquecimiento no justificado contra alias Gerald

LEA TAMBIÉN

La audiencia de juicio contra Washington P, alias Gerald, por el delito de enriquecimiento privado no justificado, fue declarada fallida.

La mañana de este martes 6 de noviembre de 2018, llegaron desde Quito los fiscales Hugo Pérez y Javier Bosquez, para presidir la diligencia.

Un escuadrón antibombas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) llegó a las instalaciones de la Unidad Judicial Penal norte, en el Albán Borja, para revisar la sala número 12 donde se iba a instalar la audiencia. Cerca de las 09:20, la diligencia fue declarada fallida por el juez.



El fiscal Hugo Pérez dijo que el dictamen se debió a que el Ministerio de Justicia supuestamente hizo caso omiso a un oficio enviado por la Fiscalía para que se trasladara a los implicados para la audiencia.



Según el funcionario público, el escrito se envió el pasado 26 de octubre de 2018 y no han recibido respuesta del por qué no se llevó a los acusados, entre los que están la esposa de alias Gerald, su hermana y su primo.



Pérez sostuvo que se desconoce la fecha próxima para la reinstalación de la audiencia de juicio. "Como fiscales preguntamos al Ministerio qué pasó y no nos han dado respuesta. Tenemos la constancia que recibieron los oficios", expresó.



Según información policial, los implicados son acusados por enriquecimiento privado no justificado. A ellos se los investiga por no justificar USD 17 millones encontrados en sus casas en abril pasado. Dinero proveniente supuestamente de actividades de narcotráfico.



Actualmente Washington P. está detenido en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Se le adjudica el envío de 250 toneladas de cocaína a ese país desde Colombia.



Un agente sostuvo que Gerald podría ser sentenciado a 30 años allá y al cumplir su condena, deberá pagar sentencia en Ecuador en caso de ser declarado culpable.