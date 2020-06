Fallecidos por coronavirus podrían llegar a 30 000 en México, según  autoridad sanitaria

LEA TAMBIÉN

Los muertos relacionados al covid-19 en México podrían llegar hasta 30 000, estimó el subsecretario de Salud del país, según una entrevista divulgada este miércoles 3 de junio del 2020, luego de que la cifra de fallecidos superara los 10 000 esta semana para colocar a la nación como la séptima con más decesos en el mundo.

La pandemia no muestra signos de debilitamiento en el país norteamericano que, hasta el martes 2 de junio, acumuló casi 100 000 infectados y 10 637 fallecidos en momentos en que las autoridades permitieron a algunos sectores de la economía, considerados esenciales, volver a la actividad.



"En febrero hicimos una estimación del número de casos totales (de infección): 275 000", dijo López-Gatell al diario mexicano El Universal. "En esa misma predicción teníamos en promedio 12 500 fallecimientos. Es un intervalo de entre 6 000 a 30 000, con una media de 12 500".



"Es un intervalo de predicción y, reitero una y mil veces, si y solo si las condiciones de las que surgió la predicción se conservan", agregó el funcionario, quien a principios de mayo confesó a Reuters que "es muy probable" que en el país se esté subestimando la cantidad real de muertos.



México ha recibido críticas por ser la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que realiza menos pruebas per cápita para detectar el virus. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha pedido al país no abrir su economía de "manera inmediata" porque corre el riesgo de acelerar los contagios.



"Todavía no (está domada la pandemia), ni en México ni en el mundo", reconoció López-Gatell a El Universal y agregó que "teme" que las autoridades regionales -de quienes ahora depende la reapertura de las actividades- relajen las restricciones y pueda darse un rebrote.