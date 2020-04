El 38% de fallecidos confirmados por covid-19 y los probables se concentra en Guayas, seguido de Manabí y Los Ríos

LEA TAMBIÉN

El 38% de los fallecidos, entre confirmados por covid-19 y probables se concentran en Guayas, seguido con un 10,7% en Manabí y un 8% en Los Ríos.

Ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un boletín técnico, en el cual detalló que hay 172 fallecidos con covid-19 confirmados y otros 146 probables relacionados con enfermedad, ya sea por transmisión comunitaria o por estar cerca de un infectado.



De los 172 casos confirmados, el MSP señala que 139 tenían más de 50 años, mientras tanto del grupo de fallecidos probables de covid-19, hay 93 con más de 65 años (63,7%), es decir, de la tercera edad, seguido de 40 en el rango de edades de 50 a 64 años.



Según la cartera de Estado, las defunciones probables corresponden a sospechosos a los que no se realizó pruebas "por algún motivo" y que tuvieron contacto con algún infectado o estaban en una localidad con transmisión del virus.



Así también en este grupo están quienes se hicieron pruebas, pero los resultados para covid-19 no fueron concluyentes.



Estos datos, que aún no esclarecen la cantidad definitiva de muertos por la nueva cepa de coronavirus, se conocen tras la orden del Presidente Moreno de transparentar las cifras.



En una entrevista televisada, el primer Mandatario explicó que están creando un campamento especial para los caídos. "...Creemos que serán entre 2 500 y 3 500 personas fallecidas por covid-19 en estos meses solamente en la provincia del Guayas".



Como parte de esta acción de transparencia, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en su twitter, el viernes en la tarde, cifras generales de muertos en las nueve zonas en las que se distribuye el país.



Pero los datos del Registro Civil y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) tampoco incluyeron las cifras de cuántos han muerto en Guayaquil, epicentro de la epidemia.



De acuerdo con la información del Registro Civil que publicó Romo, en la Zona 8 se registran 6 804 defunciones en el primer trimestre del 2020, esto es 1159 más que en el mismo período del 2019 y 1 672 adicionales al 2018.



Según los niveles de planificación de Senplades a la zona 8 pertenecen los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán, sin embargo en la información del Registro Civil, publicada por Romo, dice que en esta zona está Guayas, excepto Milagro.



En el Guayas se duplicó la cifra de pacientes confirmados en los últimos 9 días, al pasar de 1202, el 27 de marzo pasado, a 2402, ayer, por lo que la curva de contagio sigue siendo exponencial, aunque el número de casos nuevos es menor. Específicamente, en Guayaquil se observa la misma tendencia de duplicación de casos en el mismo período.



El gran desafío para las autoridades sigue siendo el incremento de exámenes de diagnóstico, que permitan descartar o confirmar lo casos sospechosos y, que hasta ayer alcanzaron los 4 475 a escala nacional.

Mientras más pruebas se realizan más casos confirmados se reflejarán en la estadística que lleva el gobierno ecuatoriano y que hasta hoy, 4 de abril del 2020, están 3 465.