15 casos de fallecidos en calles o casas sospechosos de covid-19 se registran en Quito; Municipio aplica protocolo

Desde el 4 de abril hasta el 7 de mayo, el sistema integrado ECU 911 de Quito recibió 40 llamadas de auxilio para reportar fallecimientos, según informó el Municipio de Quito. De ellos, 15 casos son sospechosos de covid-19.

En esos casos y como delegada del Municipio, la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs), participó en el levantamiento de cuatro cadáveres en la vía pública y otros 11 en viviendas.



El Cabildo informó que en estos casos se aplica un protocolo interinstitucional para el manejo adecuado de víctimas de covid-19, con medidas de bioseguridad que eviten posibles contaminaciones y contagios y solo en el caso de fallecimientos extrahospitalarios.



En este proceso participa la Policía Nacional, con su Unidad de Criminalística y Medicina Legal, las Fuerzas Armadas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Registro Civil y varias funerarias con las que se firmó un convenio marco que permite una actuación inmediata y, en ciertos casos, servicio gratuito de cremación o inhumación.



La llamada al 911 activa el procedimiento, pues los operadores notifican inmediatamente a la Policía Nacional y a Emgirs sobre la situación. Un equipo del Servicio Preventivo de la Policía acude a verificar el fallecimiento y en qué contexto ocurrió, pues el protocolo redactado en medio de la emergencia sanitaria es distinto al vigente para muertes violentas o casos de fallecimiento por otro tipo de enfermedades.



Los restos mortales de personas fallecidas por covid-19 o sospecha de la enfermedad se embalan herméticamente primero en una funda y luego en un féretro, que es trasladado al Centro Integral de Manejo de Cadáveres que se acondicionó en el antiguo Aeropuerto de Quito. El Municipio explicó que allí se verifica la cobertura exequial y si la familia no tiene recursos, se ofrece un servicio gratuito.



Este servicio de emergencia cuenta con un Centro de Mando que está conectado con el Registro Civil y el INEC para realizar los trámites necesarios para registrar el fallecimiento y autorizar el sepelio. En todo este proceso no pueden participar los familiares del difunto, pues se deben evitar las aglomeraciones. Por eso, la partida de defunción se entrega a domicilio. Según Emgirs, este sistema permite el manejo de hasta 200 cuerpos al día.



Un protocolo para cadáveres con Criminalística



Durante la emergencia sanitaria, la división de Criminalística de la Policía Nacional trabaja en el levantamiento de personas que sin estar hospitalizadas perdieron la vida en Quito por covid-19 o por sospecha de la enfermedad.



En la ciudad se trabaja bajo los protocolos establecidos en el escenario 1, planteado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Esto significa que el levantamiento de cadáveres no ha rebasado la capacidad del sistema en la capital, por lo que no ha sido necesario hacer uso de las cinco morgues móviles instaló el Municipio en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito.



En su tarea, Criminalística ha recibido el apoyo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs). La Policía se encarga de hacer un análisis de microdactilia para realizar una comparación con el registro en el sistema nacional y confirmar la identidad de los fallecidos.



El pasado 28 de abril del 2020 se produjo el levantamiento de cadáver de una persona en la calle en Quito. Se trataba de una mujer de 37 años, que se desplomó sobre la acera, en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur.



Fue la primera vez que personal de la Policía, Ministerio de Salud Pública, Emgirs y una casa funeraria aplicaron en una vía pública de la ciudad protocolos para el nuevo coronavirus. Tras recoger el cuerpo, análisis confirmaron que la mujer tenía covid-19.



La Emgirs, en caso de ser necesario, coordina los servicios exequiales. Hasta el momento, la mayor parte de decesos reportados ocurrió en el sur de la ciudad. También se han recogido personas fallecidas en viviendas. En esas atenciones se realizaron cremaciones e inhumaciones.