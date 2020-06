Nueve fallecidos en un asilo de Ambato; una muerte se confirmó por covid-19

LEA TAMBIÉN

Nueve personas que se hospedaban y trabajaban en el asilo Hogar Sagrado Corazón de Jesús, administrado por una congregación religiosa, fallecieron en Ambato (Tungurahua).

Un informe emitido por el Distrito de Salud Ambato No. 1 detalló que de los nueve fallecidos, la muerte de ocho se relacionó a posibles casos de covid-19 y solo uno de ellos dio positivo al nuevo coronavirus. Así lo demostraron los resultados entregados el lunes 1 de junio del 2020, por parte del Ministerio de Salud.



Según el Distrito de Salud, se aplicaron pruebas a 93 personas de este centro entre religiosas, trabajadores y personas de la tercera edad. De esos test, 37 dieron positivo a covid-19.



Mónica Arias, directora del Distrito, contó que el 16 de mayo se dio la alerta epidemiológica al Ministerio de Salud cuando una persona adulta mayor fue ingresada al Hospital del Seguro Social. Por esa razón en el centro se hizo una valoración a todas las personas con ayuda de cuatro médicos especialistas familiares, un médico general y cuatro enfermeras.



Arias agregó que de las 93 pruebas tomadas 56 fueron test rápidos y 37 PCR, de acuerdo con los criterios epidemiológicos que se manejan para estos casos. También se implementaron los protocolos de bioseguridad en este asilo y se separaron a los pacientes sospechosos para evitar que haya más contagios.



Un médico familiar realiza chequeos diarios a los pacientes. "Hay un estricto control de las visitas y la vigilancia del personal administrativo con la aplicación del distanciamiento social y de bioseguridad, manejo de vajillas y de todos los espacios del hogar al ser un grupo vulnerable", aseguró Arias.



La funcionaria manifestó que las pruebas rápidas se aplicaron los días 21 y 22 de mayo y los resultados se entregaron el 25 y 26, mientras que los exámenes PCR se realizaron el 28 y 29 de mayo y los resultados llegaron el domingo 30 de mayo. "Conocemos por versiones de familiares que pedían que a todos se les aplique las pruebas PCR, pero hay el criterio médico que eso no es posible y por eso se tomaron las dos tipos de pruebas".



Los familiares de personas que se encuentran asiladas en el Sagrado Corazón de Jesús mostraron su preocupación, porque hablan de un supuesto mal manejo de los protocolos de bioseguridad. Además, aseguraron que las pruebas para covid-19 no se aplicaron en uno sino en varios días.

Fausto Flores, familiar de una de las personas asiladas, contó que el 15 de mayo pasado la Superiora de la congregación religiosa informó de dos personas contagiadas con covid-19. “Es un sitio donde hay personas vulnerables que están encerradas y no sabemos como se produjo el contagio. Como familiares no entendemos por qué las pruebas se aplicaron en diversos días”.