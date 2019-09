Tres fallecidos al estrellarse un helicóptero de ONU en la República Centroafricana

#Centrafrique 🇨🇫: La #MINUSCA déplore la mort de trois casques bleus sénégalais 🇸🇳 dans un crash d'hélicoptère.

Elle présente ses condoléances émues et attristées aux familles et proches des victimes, ainsi qu’au peuple et au gouvernement du Sénégal.

➡️https://t.co/50LLDBXuBg pic.twitter.com/meHzm8vmRM