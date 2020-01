Un hombre de 72 años falleció por el ataque de abejas en Portoviejo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Clotario Vinces Loor de 72 años perdió la vida al ser atacado por centenares de abejas en una finca, ubicada en la parte alta de la ciudadela La Alborada, en Portoviejo, Manabí. El hecho sucedió el lunes 13 de enero del 2020.

Según El Diario de Manabí, Alfredo Loor, ayudante de Clotario, dijo que su jefe y la esposa de este ingresaron pasadas las 06:00 del lunes a la finca. “Llegamos casi al mismo tiempo y cada uno se puso a hacer sus labores”, señaló.



El ayudante detalló que al llegar se puso a revisar el terreno, mientras que la esposa de Clotario se quedó en la casa y su jefe se trasladó a otra parte de la finca a trabajar.



De acuerdo con el testimonio de Loor, entre las 12:00 y las 13:00, el empleado regresó a la casa de la finca para almorzar y se percató que su jefe todavía no había llegado.



La esposa de Clotario le pidió que lo buscara y también le dio un garrafón con agua para que le llevara a su jefe, puesto que pensó que por las labores que estaba realizando tendría mucha sed.



El ayudante contó que siguió el rastro de su jefe por la finca para ver dónde estaba, hasta que finalmente llegó a una quebrada y lo encontró.



“Estaba rodeado por un montón de abejas y todo su cuerpo, sobre todo su cara, tenía cientos de picaduras. No me pude acercar por miedo a que las abejas también me picaran y le fui a avisar a la señora y a otras personas que trabajan en las fincas cercanas para que nos ayuden, pero se notaba que ya estaba muerto”, dijo el empleado.



Luego de varios minutos llegaron al lugar agentes de la Policía y después los rescatistas del Cuerpo de Bomberos.