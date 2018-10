Fallece reconocido político y editor venezolano Teodoro Petkoff

LEA TAMBIÉN

El político, economista y fundador del diario venezolano Tal Cual, Teodoro Petkoff, falleció este miércoles 31 de octubre del 2018 a los 86 años de edad, según informó su medio de comunicación, aunque no aclaró las causas de la muerte del reconocido periodista.

Petkoff recibió en 2015 el premio de periodismo Ortega y Gasset en su residencia en Caracas de manos del exjefe de Gobierno español Felipe González, pues para el momento pesaba sobre él una orden de prohibición de salida del país.



El periodista no pudo viajar entonces a España al tener prohibido salir del país por difundir en 2014 en su periódico un artículo de The Wall Street Journal que vinculaba al hombre fuerte del chavismo Diosdado Cabello con el narcotráfico.



"Con mucho dolor y pesar tengo que anunciar que murió Teodoro Petkoff, en estos momentos solo puedo agradecer haber compartido estos años con él en TalCual y por la confianza que depositó en mí", escribió Xabier Coscojuela, actual director del diario fundado por el político.



Desde 2012, Petkoff presentaba un delicado cuadro de salud.



Petkoff fue una figura fundamental en la política venezolana, en la década de los 70 abandonó las filas del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y fundó el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que abanderó como diputado en varios períodos legislativos y como candidato presidencial para dos elecciones (1983 y 1988).



En el año 2000 fundó el Diario Tal Cual, uno de los medios venezolanos más críticos con el chavismo y que desde el año 2003 recibió presiones judiciales por parte del Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.



Una de las más graves fue la denuncia formulada por Cabello quien para entonces, 2014, era presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Tales presiones sumadas a problemas de acceso a papel prensa, trajeron como consecuencia la suspensión de la circulación diaria a partir del 27 de febrero de 2015.



Diversos voceros de la vida pública y política venezolana expresaron sus condolencias, como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien lamentó "con gran pesar" la muerte de Petkoff.