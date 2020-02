Desinformaciones sobre las formas de transmisión del nuevo coronavirus

LEA TAMBIÉN

La desinformación sobre los tipos de contagio del nuevo coronavirus se ha extendido a través de diferentes plataformas de redes sociales. AFP Factual examinó la veracidad de algunas de las afirmaciones difundidas desde la aparición del brote a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan.

¿El coronavirus puede viajar en un paquete?: FALSO



Un video (A) que muestra muestra un fragmento de la serie animada Los Simpson circula asegurando que “predijeron el nuevo coronavirus” o que muestra “cómo se expanderá” por el mundo.



En la secuencia, el empleado de una fábrica japonesa estornuda sobre un paquete enviado por avión a la casa de Homero Simpson que al abrirlo absorbe los gérmenes y se enferma.



El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tarik Jasarevic, señaló a la AFP que no es posible que el virus sobreviva en una caja enviada desde China.



“Por análisis previos sobre otros coronavirus, sabemos que estos tipos de virus no sobreviven mucho tiempo en la superficie. Los virus generalmente no sobreviven más de unas pocas horas con materiales porosos como papel o cartón”, explicó.



En tanto, la doctora Inmaculada Casas Flecha, secretaria de la Sociedad Española de Virología, planteó una respuesta similar: “Los coronavirus tienen una cobertura como una membrana con forma de corona -de ahí el nombre de coronavirus- extremadamente sensible a la luz ultravioleta. Cualquier traza de coronavirus que pudiera haber terminado en un paquete u objeto desaparecería nada más entrar en contacto con la luz solar”.



Añadió también que “solo los virus ambientales, que se encuentran por ejemplo en algunas aguas, son viables fuera de organismos vivos”.



¿Consumir animales puede provocar contagio?: PROBABLE



Aunque no se determinó el origen del nuevo coronavirus, las investigaciones apuntan al papel de murciélagos y pangolines en su transmisión, así como a un mercado de la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, en la que se vendían animales vivos.



En ese contexto, varios usuarios plantearon que el consumo de carne de origen chino puede provocar el contagio.



Consultado al respecto, Jasarevic reconoció que “la fuente del virus aún no se ha identificado, aunque es probable que se considere una fuente animal”.



¿El coronavirus se transmite a través de mascotas?: FALSO



Tras el brote de Covid-19, en redes sociales alertaban del riesgo de que las mascotas sean transmisoras del virus, lo que habría llevado a algunos habitantes de Wuhan a deshacerse de ellas. También circularon imágenes de animales domésticos que pasean con máscaras.



Jasarevic dijo a AFP Factual que “en la actualidad, no hay evidencia de que los animales de compañía o mascotas, como perros o gatos, puedan infectarse con el nuevo coronavirus”.



¿Covid-19 en el embarazo o por leche materna?: EN INVESTIGACIÓN



El 4 de febrero, médicos chinos detectaron que un niño se infectó con el virus 30 horas después de nacer. Aunque aún se investigaba si se trató de una transmisión de madre a hijo, varias publicaciones en redes sociales lo dieron como un hecho.



El portavoz de la OMS señaló que “es demasiado pronto para definir los riesgos para mujeres embarazadas y lactantes y sus recién nacidos”.



Según Jasarevic, la red clínica de la OMS está discutiendo sobre la transmisión del virus, incluyendo “el riesgo para mujeres embarazadas y lactantes”.



¿Operaciones quirúrgicas para extraer coronavirus?: FALSO



Varias publicaciones muestran un video en el que supuestamente dos médicos están “operando al coronavirus”. Sin embargo, “los coronavirus no se pueden quitar con cirugías”, informó el portavoz de la OMS.



Algunos síntomas del nuevo coronavirus, según la OMS, son fiebre, tos, malestar general, goteo nasal y dolor de garganta. También pueden aparecer “signos de alarma” como dificultad respiratoria e incremento de los síntomas respiratorios como expectoración, así como también los digestivos (náuseas, vómitos y diarreas) . En casos más complicados pueden surgir alteraciones psíquicas como confusión o letargo.



Actualmente no existe una cura para esta enfermedad. El gobierno chino prevé comenzar con los ensayos de una vacuna en humanos en abril.



El Covid-19, con un índice de mortalidad de 2,3%, no es como otros coronavirus.



Aunque en China causó más muertes que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) de 2002-2003, el Covid-2019 es “menos letal”, según la OMS, que aquel SRAS, que tuvo una tasa de mortalidad de 13%.



También es menor que la del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) , identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y en curso, con una tasa de mortandad de más del 30%.



La gripe estacional o influenza provoca la muerte de entre 290 000 y 650 000 personas por año en todo el mundo.



¿Coronavirus y temperatura ambiente?



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 10 de febrero que esta enfermedad desaparecerá en abril, con la llegada de la primavera boreal, ya que “el calor habitualmente mata a este tipo de virus”. También circuló en inglés y español un relato de un supuesto médico que trabaja en Wuhan, quien aseguraba que el Covid-19 “no es resistente al calor y se muere a una temperatura de 26 a 27 grados”.



Según Jasarevic, “el virus es demasiado nuevo para que sepamos cómo un clima más cálido podría afectar la transmisibilidad. Ha afectado a personas en climas fríos, secos, cálidos y húmedos”.



Según el epidemiólogo francés Arnaud Fontanet, especialista en enfermedades emergentes del Institut Pasteur, el SRAS apareció en invierno y la epidemia terminó en 2003 durante el verano del hemisferio norte, lo que llevó a especulaciones sobre que su desaparición se produjo por el buen tiempo. “Quizás el calentamiento del verano contribuyó al control de la epidemia, pero nadie puede responder al interrogante de si la temperatura tuvo que ver con el final de la epidemia”, explicó.



El MERS de 2012, en tanto, circuló en 27 países y el 80% de los casos se encontraron en Arabia Saudita, un país cálido con temperaturas superiores a las del verano estadounidense.



¿Tipos de transmisión del Covid-19?



Consultado sobre las formas de transmisión del Covid-19, Jasarevic explicó que “el principal impulsor de la transmisión son las personas que tienen síntomas”.



“La OMS es consciente de la posible transmisión de Covid-19 de personas enfermas con el virus antes de que presenten síntomas. Se están tomando historiales de exposición detallados para comprender mejor la fase presintomática de la infección y cómo puede haberse producido la transmisión en estos pocos casos”, indicó.



El brote epidémico de Covid-19 comenzó en diciembre de 2019 en Wuhan. Desde entonces, se detectaron más de 83 000 casos de contagio y más de 2 800 muertos en la China continental. Fuera de esa zona, se registraron más de 4 000 casos de Covid-19 en 54 países, provocando la muerte de más de 70 personas.