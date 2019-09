Video de asalto a vehículo en semáforo no se registró en la av. El Inca de Quito, sino en Brasil

LEA TAMBIÉN

Las imágenes encendieron las alertas de la ciudadanía quiteña: a plena luz del día, se observa a un hombre armado amedrenta al conductor de un vehículo blanco; intenta quitarle sus pertenencias. El asalto a mano armada -registrado en un video- se difundió hoy, martes 24 de septiembre del 2019, con este mensaje: "Este video me llegó por un grupo de WhatsApp sucedido hoy en la avenida El Inca. Les envío a ver si pueden localizar a este delincuente". Mas, la 'noticia', replicada por otros usuarios, no es real. Se trata de una 'fake news'.

El asalto -que ocurre frente a los ojos de otros ciudadanos- no se registró en Ecuador, sino en Brasil. La noticia del robo fue difundida por canales locales de la nación carioca. El noticiero 'Brasil Urgente' reportó que el delito se produjo el pasado miércoles 18 de septiembre del 2019 en la avenida Do Estado, cerca al mercado municipal de São Paulo. Este Diario corroboró la locación en Google Maps y el escenario es el mismo.



Periodistas de 'Brasil Urgente' llegaron a la zona donde se produjo el asalto. Allí pudieron constatar la presencia de la Guardia Civil Metropolitana, es decir, la policía de la localidad, cuyos efectivos lograron capturar al sospechoso. Después, lo llevaron a la Unidad de Flagrancia de São Paulo.

Supuesto video viral de asalto a mano armada en Quito, en realidad, fue se reportó el 18 de septiembre del 2019 en Brasil.

Durante la cobertura, el equipo de prensa pudo hablar con la víctima, Vilma Alves, quien se trasladaba en un vehículo blanco. La mujer, de unos 45 años, contó que ella estaba paseando junto a su familia por el Mercado Municipal de São Paulo. "Teníamos la ventana bajada y de pronto apareció un hombre. Vi que tenía una camisa azul y blanca. Nos asustamos porque nos apuntaba con una pistola. Yo grité: ¡Nos están robando! Él se fue corriendo", relató.

El asalto a mano armada se produjo el pasado miércoles 18 de septiembre del 2019 en la avenida Do Estado (foto), cerca al mercado municipal de São Paulo. en Brasil. Foto: captura de pantalla

No solo en Ecuador se difundió la noticia del asalto como un delito local. En Arequipa, una ciudad peruana, también se regó el rumor de que el robo se produjo en la avenida Los Incas, de esa localidad. En varios tuits, usuarios afirmaron que el presunto autor del crimen era un extranjero. Sin embargo, la Policía Nacional de Perú negó que el video corresponda a un asalto en Arequipa.