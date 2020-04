¿Quiénes podrán pagar la luz a 12 meses debido a la emergencia por el covid-19?

LEA TAMBIÉN

Un total de dos millones de clientes que reciben la tarifa de energía eléctrica dignidad, artesanos y pequeños negocios podrá pagar las facturas de abril y mayo, que no hayan sido canceladas por la emergencia sanitaria, desde junio en un plazo de 12 meses.

El mes pasado el Gobierno anunció que no habrá cortes de energía por el no pago de facturas debido a la emergencia generada por el covid-19. Los clientes, sin embargo, temen que los valores lleguen acumulados a partir de junio próximo.



El viceministro de Electricidad, Luis Camilo Vintimilla, explicó que se aprobaron tres medidas de alivio para algunos segmentos.



La primera está destinada a los beneficiados de la tarifa de la dignidad; es decir, quienes consumen menos de 110 kilovatios/hora por mes en la Sierra y menos de 130 kWh por mes en la Costa, Amazonía y Galápagos. Ellos reciben una tarifa de cuatro centavos por kilovatio hora, mucho más baja a los 9,5 centavos que paga el resto del país. Para ellos, la tarifa reducida se mantendrá aun si sobrepasan el tope de consumo de energía debido a las medidas de cuarentena en el país.



“Ellos deberían pasar a pagar 9,5 centavos por kWh, pero no se les incrementará la tarifa si se pasan los rangos de consumo”, explicó Vintimilla.



Estos hogares también verán incrementado el consumo de energía, debido a que pasan más tiempo en casa, pero el Gobierno calcula que el impacto en la factura será de USD 1,13 mensual adicional.



En el país, según datos del Ministerio de Energía, existen 1,5 millones de personas con tarifa dignidad, que representan el 30% de clientes residenciales en el país.



La segunda medida también se enfocará en este segmento de usuarios y trata de dar un alivio en los pagos de las facturas que comenzarán a llegar desde junio. Estos consumidores podrán pagar esas obligaciones pendientes, de forma prorrateada, en 12 meses a partir de ese mes.



La tercera medida se enfoca en dar este mismo tratamiento preferente a los artesanos y los pequeños negocios. Es decir, este segmento también podrá pagar las facturas de abril y mayo en 12 meses contados desde junio. Este beneficio impactará en 460 000 clientes comerciales pequeños y 31 000 artesanales.



Vintimilla insistió en que no habrán cortes de energía eléctrica en los meses que dure la emergencia sanitaria.



El resto de clientes que, por algún motivo, no pueda cancelar las facturas acumuladas deberá buscar convenios de pago en las firmas eléctricas.