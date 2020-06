¿Por qué las facturas de energía eléctrica generan reclamos y qué hacer frente a ello?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alza en la planilla del servicio eléctrico, referido por ciertos usuarios, ha generado inquietudes en los clientes que han recibido ya la factura de energía eléctrica. Esto debido a que en los últimos meses se han aplicado ciertos cambios para la fijación de estos valores.

Las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía del país están entregando las facturas considerando la lectura física de los medidores, que se retomó entre mayo y junio. Antes de este proceso, las firmas tomaban en cuenta el consumo estimado de energía de sus clientes, debido a las limitaciones causadas por la pandemia de coronavirus.



A esto se suma que el 17 de junio del 2020, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) emitió la resolución 004/2020 que establece nuevas tarifas para los consumos de este servicio, desde marzo hasta que concluya el estado de excepción. Este insumo contempla entre otros, la fijación de tarifas fijas para ciertos sectores o la reducción en ciertos rubros para otros segmentos.



Estos beneficios aplican para los clientes del sector residencial con consumos que superen los 500 kilovatios hora (kWh) por mes, residencial con consumos menores a 500 kWh por mes, tarifa de la dignidad e industrial y comercial.



Ante esto, la Arconel y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) respondieron las siguientes inquietudes.



¿Los clientes deben pagar la factura del servicio de energía eléctrica emitida antes de la última resolución de la Arconel?

El cliente que considere que el monto facturado está acorde al consumo realizado, entre marzo y mayo de este año, en su hogar, local comercial o empresa tiene la opción de cancelar el monto total, solicitar facilidades de pago o, si no está de acuerdo con el valor que debe, puede presentar un reclamo.



Para solicitar un diferimiento o presentar reclamos, las empresas eléctricas recomiendan usar medios virtuales. Esto ayudará a evitar aglomeraciones. En Quito, se puede realizar estas gestiones a través de los canales electrónicos: www.eeq.com.ec, al call center 136, en la aplicación EEQ Móvil, o a través del WhatsApp 098 683 3386.



¿Cuánto se emitirán las nuevas planillas de luz?



Tras la resolución de la Arconel, todas las empresas comercializadoras del país tienen la obligación de corregir y refacturar el monto fijado inicialmente, en el caso que este no se encuentre acorde a lo establecido.



Esto significa que el sector residencial con consumos de energía que superen 500 kWh por mes pagarán una tarifa fija de 10,5 centavos por cada kWh. Para el segmento residencial con consumos entre 110 kWh (en la Sierra) o 130 kWh (en la Costa, Oriente e Insular) hasta los 500 kWh por mes se congelará la tarifa, de acuerdo con el valor registrado antes del estado de excepción.

Los beneficiarios de la tarifa de la dignidad que durante esta etapa consumieron más de lo establecido, pagarán el excedente considerando una tarifa de cuatro centavos.



Los clientes de los sectores industrial y comercial tendrán una disminución del 50% del valor actual de la tarifa por demanda, siempre y cuando registren una demanda inferior o igual al 60% del máximo registrado en su historial.



¿Qué pasa si el monto facturado inicialmente cambia con la refacturación?



Las empresas eléctricas que hayan facturado un monto inicial mayor deberán emitir junto con las planillas unas notas de crédito. Estos documentos anexos incluirán un monto a favor del cliente que se podrá emplear para realizar el siguiente pago.



Mientras tanto, si el monto facturado inicialmente es menor se detallará en la misma planilla el valor pendiente de pago.



¿Qué pasa si no se paga la planilla de luz?



Por disposición del Gobierno está prohibido suspender el servicio eléctrico por la falta de pago de las planillas.



Además, la leyenda “pago inmediato” en la planilla no significa que haya riesgo de un posible corte del servicio.



¿Cuáles son las condiciones para solicitar facilidades de pago?



Los clientes pueden solicitar, en el caso que lo requieran, facilidades para pagar los valores pendientes por el consumo de energía eléctrica. Este beneficio permitirá diferir el monto hasta 12 meses sin intereses ni recargos por mora.



Para acceder a esta alternativa, los usuarios no requieren hacer un pago previo. Además, el cliente elegirá en qué plazo pagará su deuda.