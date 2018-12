Dos factores definirán alza de salarios

LEA TAMBIÉN

La inflación proyectada y los resultados de la productividad son los dos factores que considerará el Gobierno para el incremento del salario básico unificado (SBU) del próximo año.

Está previsto que esta semana el Ministerio de Trabajo oficialice la cifra, después de que el sector empleador y el de trabajadores no llegaron a un acuerdo.



Inicialmente, el Gobierno propuso USD 8, de los cuales la mitad corresponde a la inflación estimada de 1, 07% y el resto a la productividad.



Ahora, el monto puede variar, según las propuestas de los dos sectores involucrados.



Para los empleadores, la propuesta no está acorde a la realidad del sector productivo.



Rodrigo Gómez de la Torre, cuestionó que el monto de productividad “es un resultado, no una proyección”.



Mientras tanto, los trabajadores señalaron que incremento debe ser mayor al del año pasado, que fue de USD 11, ya que se debe avanzar para tener un salario digno.