¿Cuáles son las facilidades de pago en entidades educativas?

Los estudiantes de primaria y secundaria en el país regresarán a clases la próxima semana, el 1 de septiembre del 2020, en la Sierra y Amazonía de manera virtual a causa de la pandemia.

Debido al covid-19, los padres de familia han visto reducidos sus ingresos y ello les ha obligado a cambiar de instituciones a sus hijos o a reprogramar los pagos de la pensiones y pedir reducciones.



Frente a ello, las instituciones están ofreciendo facilidades de pago y el estudio caso por caso de los estudiantes, para reducir las pensiones.

La Ley de Apoyo Humanitario establece que los planteles particulares deben otorgar rebajas de hasta el 25% en las pensiones mensuales.



Para ello, los padres de familia deben justificar que han perdido su empleo o que enfrentan una disminución en sus ingresos.



Sin embargo, debido a la pandemia y a la dificultad que implicaba salir de casa, no resultó sencillo reunir todos los documentos que se les pedía como certificados o comprobantes y algunos padres no pudieron acceder al descuento.



En otros casos, se estableció de entrada un descuento en las matrículas y pensiones de parte de las instituciones, de entre el 10% y el 25%. Otras instituciones decidieron diferir los pagos para las personas que no pueden cumplir puntualmente por haber sido despedidas.



Los padres de familia argumentan que con la educación virtual las entidades educativas tienen menores costos operativos y deben reducir también las pensiones.



No obstante los beneficios de pago, en algunos casos los padres han tenido que optar por cambiar a sus hijos e hijas de una institución privada a una escuela o colegio público.



Otra alternativa ha sido que las familias han optado por la modalidad de ‘homeschooling’ o educación en casa.



El Ministerio de Educación establece que este servicio educativo debe estar anclado a una institución educativa.

La responsabilidad del proceso educativo recae en el tutor, que es un miembro de la familia, quien debe generar una metodología de estudios. El costo de la pensión será del 30% del valor de pensiones autorizado para las instituciones educativas en modalidad presencial.





Lucía Vélez, docente de una institución secundaria: ‘El rector analiza cada caso’



​

“Mi hijo tiene 12 años y va a ingresar al octavo de básica, con clases virtuales en un colegio particular. En mi caso, el valor de la pensión que debo pagar en este año escolar es de USD 150 al mes. En esta institución, el rector analiza cada caso de los estudiantes cuyos padres han perdido sus empleos o sus ingresos han disminuido. Luego, él es quién decide el porcentaje que les reducirá en el cobro de pensiones. También se dará más plazo a los padres de familia que se demoren en los pagos”.





Andrea Padilla, asesora comercial en una empresa automotriz: ‘La matrícula disminuyó en un 10%’





“Este año mi hijo va a séptimo de básica, tiene 11 años. Estudia en una escuela particular. Allí se ha dado una disminución en el valor de la matrícula. Hasta finales del mes de julio, se determinó un 10% de descuento en este rubro. Antes, pagaba USD 80 y ahora el pago fue de USD 72. El resto de costos se han mantenido igual. Pago mensualmente USD 100 en lo que respecta a la pensión. Algunos padres de familia no tienen los suficientes ingresos, pero justamente las autoridades nos indicaron que por eso no han subido los costos”.





Augusto Arce, ingeniero en Telecomunicaciones: ‘Mi hija irá

a un colegio fiscal’





“Tengo una hija de 15 años y va a primero de bachillerato. En el colegio particular que estudiaba mi hija el costo de la pensión redujo de USD 420 a USD 370. Pero, pese a ello, tomé la decisión junto a mi esposa de que este año nuestra hija empezará clases en un colegio fiscal. Yo tenía una empresa de telecomunicaciones, pero debido a la crisis que atravesamos, la firma quebró. Al momento estoy desempleado y los gastos los afronta solo mi esposa. No pudimos mantener la educación privada”.



Jessica Silva, ejecutiva de ventas independiente: ‘No pude

reunir los documentos’

​



“Mis tres hijas tienen 14, 12 y 9 años. Van a décimo grado, noveno grado y la menor va a quinto de básica. Estudian en un colegio religioso particular. El valor de la matrícula es de USD 74 y el de la pensión es de USD 120, por cada una de ellas. Era posible acceder al 25% de descuento del valor de las pensiones matrícula, pero para justificar esta rebaja solicitan demasiados documentos. En mi caso, no los pude reunir. Entonces, para los padres que no pudimos justificar la falta de ingresos, se mantienen los mismos precios”.