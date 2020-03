Facilidades laborales, de compra y de pagos se activan en el país

LEA TAMBIÉN

Las entidades públicas y el sector privado activaron planes para hacer frente a las mayores restricciones de circulación que rigen desde hoy 17 de marzo del 2020 en el país, por la emergencia sanitaria debido al coronavirus.

El Gobierno llegó el fin de semana a un acuerdo con 40 representantes del sector privado para mantener el funcionamiento de ciertos servicios con el apoyo de la tecnología.



Entre ellos están supermercados, cadenas de farmacias, plataformas digitales, bancos, proveedores de Internet, refirió Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones.



Uno de los acuerdos con Claro y CNT es duplicar, sin costo extra, las gigas a los usuarios pospago. La operadora Movistar también ofrecerá gigas extras a estos clientes.



Para los clientes de prepago se activarán planes que permitan duplicar la cantidad de datos. Se espera que estas medidas se apliquen en esta semana, expresó Michelena.



Los supermercados y farmacéuticas ofrecerán kits de alimentos, de salud y de limpieza que se entregarán a domicilio, a través de plataformas digitales. Además, se ha planteado habilitar cajas que sirvan solo para el retiro de los productos y, así, evitar aglomeraciones.



Operadoras como TV Cable, Directv, CNT y sus plataformas play activarán, sin costo extra, para sus suscriptores todos los canales y más de

5 000 películas gratuitas para su estadía dentro de casa.

Para Vinicio Carrión, especialista en Telecomunicaciones, este plan busca impulsar la digitalización de la sociedad. Pero esto trae consigo desafíos, porque no todos los hogares tienen acceso a Internet y, a la vez, la inclusión de más usuarios a la red podría volver más lenta la conexión.



Según el Ministerio de Telecomunicaciones, un 60% de los hogares del país tiene acceso a Internet y 80% accede a tecnología móvil 3G y 4G.



“Hasta ahora no se ha tenido problema en duplicar las gigas para clientes prepago y pospago. Con los proveedores de Internet se trabajó para duplicar la velocidad”, dijo el Ministro.



El funcionario aseguró que Ecuador está preparado para que no exista sobresaturación.



Los problemas de conexión en la red de Grupo TVCable en Quito registrados ayer (16 de marzo del 2020) se debieron a un corte en uno de los cables de fibra óptica generado por trabajos de maquinaria pesada ajena a la empresa. La firma trabajaba en la reparación de esa infraestructura, informaron las autoridades.



En cambio, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador mejorará sus canales digitales para transacciones en línea, analiza ofrecer una tarjeta de crédito virtual para pagos digitales y ofrecerá un plan de reestructuración de deudas para clientes que se vean afectados por la emergencia sanitaria.



Julio José Prado, presidente de ese gremio, dijo ayer (16 de marzo del 2020) que cada banco contactará a los clientes que tengan problemas para pagar sus deudas para que refinancien esas obligaciones en mejores condiciones.



Además, la banca se comprometió a dar USD 12 000 millones en créditos en el segundo semestre de este año. De esos, el 65% será para el sector productivo y el resto para consumo, precisó Prado.

Más plazo en obligaciones



El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) suspendieron los plazos y términos de los procesos administrativos tributarios y de prescripción de la acción de cobro hasta fin de mes.



La Superintendencia de Control del Poder de Mercado indicó, en cambio, que los procedimientos administrativos y de investigación que se inicien o estén en trámite se paralizaron. Esa suspensión se mantendrá mientras dure la emergencia sanitaria en el país.



La Superintendencia de Compañías informó que ayer suspendió los plazos y términos de todos los procesos administrativos, coactivos, tributarios y de prescripción de la acción de cobro u otro proceso durante un mes. Es decir, hasta el 16 de abril, aunque no descartan prorrogar la medida si la situación así lo amerita.

Facilidades laborales

​

El Ministerio de Trabajo también emitió dos disposiciones que, por un lado, facilitan la aplicación del teletrabajo y, por otro, facultan a los empleadores a reducir, modificar o suspender la jornada laboral.



La primera se refiere al teletrabajo dirigido a empleados públicos y privados, que puedan realizar sus actividades desde casa. El empleado mantendrá intactos sus derechos.



Para registrar el cambio de modalidad, el empleador privado debe entrar a la plataforma Sistema Único de Trabajo. Y las entidades públicas deberán llenar un formulario disponible en la web del Ministerio.



La segunda resolución permite a las empresas reducir la jornada a 30 horas semanales. El salario se pagará según ese nuevo horario, dijo el ministro de Trabajo, Andrés Madero.

La reducción de emergencia se dará por acuerdo mutuo, no será mayor a seis meses y se podrá renovar por un período similar y por una sola ocasión.



El empleador podrá distribuir la jornada laboral, inclusive sábado y domingo, sin exceder las 40 horas reglamentarias y en cinco días a la semana.



La suspensión, en cambio, tendrá efecto en todas aquellas actividades que no puedan realizarse por teletrabajo y que tampoco puedan aplicar la reducción o modificación.



La suspensión de la jornada no implica la finalización de la relación laboral. Una vez que pase la contingencia, el empleador podrá determinar la manera de recuperar el tiempo que no se laboró. El trabajador que no se acoja a la recuperación no recibirá su remuneración o, de ser el caso, tendrá que devolver el sueldo que recibió durante la suspensión. Las tres alternativas laborales terminarán por acuerdo entre las partes y cuando finalice la de emergencia sanitaria.



La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) apoya las recomendaciones del Ministerio y sugiere al Seguro Social que, en la medida de lo posible, suspenda la responsabilidad patronal por mora patronal y diferir el pago del aporte.