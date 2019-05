Facebook restringe el uso de las transmisiones en vivo tras masacre en mezquitas de Nueva Zelanda

LEA TAMBIÉN

Facebook anunció el miércoles 15 de mayo del 2019 la restricción del uso de su plataforma Live, de videos en vivo, que fue utilizada por el tirador de Christchurch en Nueva Zelanda para transmitir la masacre de 51 personas en mezquitas a mediados de marzo.

La red social fue muy criticada por haber demorado en interrumpir ese video, cuyas imágenes se extendieron rápidamente por Internet. El grupo luego prometió revisar las condiciones de uso de Live.



Ahora, los usuarios que ya han violado las reglas de uso de la red social, en particular aquellas que prohíben a “organizaciones e individuos peligrosos”, ya no tendrán acceso por un tiempo.



“Hasta hoy, si las personas publicaban contenido contrario a los estándares de nuestra comunidad, en Facebook Live o en cualquier otra parte de nuestra plataforma, eliminábamos su contenido”, escribió Guy Rosen, un alto responsable del grupo, en un blog



“Si continuaban publicando contenido que violaba nuestros estándares, les impedíamos usar Facebook por un tiempo, eliminando también la capacidad de usar Facebook Live”, agregó.



“Y, en algunos casos, los excluíamos de nuestra plataforma, debido a repetidas violaciones menores o, en casos más raros, debido a una única violación flagrante (como el uso de una imagen de propaganda terrorista como foto de perfil o compartir imágenes de explotación infantil)”, dijo.



A partir de este miércoles, cualquier persona que viole las políticas más delicadas de Facebook no podrá utilizar Facebook Live durante un período de tiempo específico, como 30 días, desde el momento de su primera infracción.



Rosen también citó el ejemplo de una persona que comparte un enlace a un comunicado de prensa de un grupo terrorista sin elementos de contexto.



Facebook también planea en las próximas semanas evitar que estos infractores coloquen anuncios en la red.



Además, el grupo reiteró que, en el caso de Christchurch, enfrentó un desafío técnico: sus sistemas tuvieron dificultades para identificar las diferentes versiones y montajes de las imágenes del video original.

La empresa anunció la inversión de USD 7 500 millones en asociaciones con tres universidades para mejorar el análisis de imágenes fijas y videos.