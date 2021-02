La vacuna rusa necesita 2 dosis y no solo una como aseguran en redes sociales

La vacuna rusa Sputnik V necesita un total de dos dosis para ser efectiva y aún no hay evidencia científica para asegurar que solo una genere una inmunidad completa contra el coronavirus, como reclaman muchos de mensajes en las redes sociales.

Usuarios de Facebook y Twitter han dado por hecho que con una única dosis "basta" para alcanzar una protección efectiva contra esta pandemia, que ya deja en el mundo más de 2,2 millones de muertos y supera los 105 millones de contagios.



"Resulta que ahora la vacuna Rusa es la más efectiva, sirve para todas las edades y es tan, tan buena, que con una sola dosis basta", aseguró una usuaria de Twitter, cuyo mensaje ya ha sido compartido más de 300 veces en esa red social.



También, en Facebook, otro internauta escribió: "Ventaja de la vacuna rusa: es dosis única".



Su publicación, que acompañó con emojis de sorpresa, acumula ya más de 1 700 reacciones en esa plataforma y ha generado unos 727 comentarios, en los que usuarios dan por hecho la información y piden ser inmunizados con ese fármaco desarrollado por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia.

Datos



Sin embargo, la vacuna rusa está diseñada para dos dosis, una de impacto y otra de refuerzo a los 21 días, para alcanzar su mayor potencial y aún no existe suficiente evidencia científica para asegurar que una sola inmunización proteja al organismo del virus.



De acuerdo con el sitio web oficial de la Sputnik V, este fármaco que usa dos vectores adenovirales ya ha sido registrado en 15 países, es una vacuna "que se administra en dos dosis" y su precio en "los mercados extranjeros será de menos de 10 dólares" cada una.

Imagen de la producción de la vacuna de Rusia Sputnik V. Foto: Reuters



"Más de 50 países han solicitado la vacunación de más de 1 200 millones de personas con Sputnik V (2 400 millones de dosis, ya que es una vacuna de dos dosis). Para el suministro al mercado mundial, la vacuna será producida por los socios internacionales de RDIF (el Fondo Ruso de Inversión Directa) en India, Brasil, China, Corea del Sur y otros países", asegura el portal de promoción. Fondo Ruso de Inversión Directa



Además, continúa, en los ensayos clínicos que se adelantan sobre el medicamento se han suministrado las dos dosis -o un placebo en alguna de las dos ocasiones- a un total de 31 000 voluntarios, repartidos en la fase III en países como Emiratos Árabes, India, Venezuela y Bielorrusia.



Ses estudia eficacia de una dosis única



Un análisis provisional del ensayo en fase III de la Sputnik V, publicado esta semana por la revista científica The Lancet, sugiere que el régimen de dos dosis de este fármaco ofrece una eficacia del 91,6% contra la enfermedad sintomática, una protección que en mayores de 60 años se eleva al 91,8%.



Estos resultados preliminares se basan en el análisis de los datos de casi 20 000 participantes, de los cuales tres cuartas partes recibieron la vacuna y una cuarta parte un placebo.



La Gam-COVID-Vac (nombre técnico de la Sputnik V) es, entonces, una vacuna de dos partes que incluye dos vectores de adenovirus -rAd26-S y rAd5-S- que han sido modificados para expresar una proteína del SARS-CoV-2.



Los adenovirus están debilitados para que no puedan replicarse en las células humanas y, además, no puedan causar la enfermedad.



En el ensayo analizado, los participantes recibieron una dosis de rAd26-S, seguida de una dosis de refuerzo de rAd5-S 21 días después.



Según sus responsables, el uso de un vector de adenovirus diferente para la vacunación de refuerzo puede ayudar a crear una respuesta inmunitaria más potente, ya que minimiza el riesgo de que el sistema inmunitario desarrolle resistencia al vector inicial.



Es por eso que la conclusión de que su efectividad es del 91,6% se basa, recordaron los científicos, en el esquema de doble dosis.



Aunque el estudio no se diseñó para evaluar la eficacia de un régimen de dosis única, los resultados apuntan a la aparición temprana de un efecto pero "parcialmente protector" entre los 16 y 18 días después de la inmunización con una dosis única.



Sin embargo, aún no hay evidencia científica sólida que indique que no se deben aplicar las dos dosis y, por ello, el equipo de investigación recibió recientemente la aprobación para investigar la eficacia de una sola dosis.



La vacuna rusa ha sido autorizada, además de en Rusia, en otros 14 países, entre ellos México, Hungría, Argelia, Serbia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Bielorrusia, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos e Irán.



También se han interesado por ella República Checa, Colombia, Sri Lanka, entre otros países.