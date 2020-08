Facebook responderá a orden que lo obligó a cerrar grupo prodemocracia en Tailandia

LEA TAMBIÉN

Facebook anunció el martes 25 de agosto del 2020 que “contestará” una orden del Gobierno tailandés que le “obligó” a cerrar un grupo muy popular consagrado al movimiento prodemocracia, que crece y ha organizado numerosas protestas en el reino asiático.

Una creciente ola de manifestaciones contra el gobierno, considerado ilegítimo, pero también contra la monarquía, un tema casi tabú, recorre el país del sureste asiático desde julio.



El grupo Royalist Marketplace, creado en abril, tenía un millón de miembros cuyo acceso fue bloqueado por la red social estadounidense el lunes 14 de agosto.



La red social se vio obligada a tomar esta decisión, instada por el Gobierno tailandés, declaró a la AFP un portavoz de Facebook.



Peticiones así “se oponen al derecho internacional (...) Trabajamos para proteger y defender los derechos de todos los internautas y nos preparamos para contestar legítimamente esta demanda”, añadió, sin dar más detalles.



Pavin Chachavalpongpun, un activista tailandés en el exilio en Japón y moderador de este grupo, declaró a la AFP que había permitido “verdaderas conversaciones” sobre la monarquía, su papel y posibles reformas.



Según Pavin, el cierre de este grupo muestra que Facebook trabaja para “promover el autoritarismo” en Tailandia y “aprueba la táctica del Gobierno en materia de censura de la información”.



Esto es “una obstrucción del proceso de democratización de Tailandia y de la libertad de expresión”, añadió.



El Primer Ministro defendió firmemente la decisión de su Gobierno. “Hemos tomado medidas contra estas páginas (de Facebook) en virtud de nuestras leyes. No lo hemos hecho porque somos una dictadura”, dijo a los periodistas.



“Todo el mundo debe respetar las leyes de cada país y quien decide no hacerlo tiene que tener cuidado”, agregó, explicando que Tailandia se defendería si había una acción en su contra por esta decisión.



Arrestos de manifestantes



El martes 25 de agosto por la mañana, el abogado Anon Numpa, una de las principales figuras del movimiento, fue detenido por tercera vez en varias semanas.



Desde el inicio de las manifestaciones, 11 militantes fueron arrestados por diversos motivos, entre ellos la sedición y la violación de la ley de urgencia sanitaria.



La monarquía es un tema muy sensible en Tailandia, donde el rey y su familia están protegidos por una ley de difamación muy severa que castiga las críticas en su contra con hasta 15 años de cárcel.



Con una fortuna estimada en USD 60 000 millones, el rey Maha Vajiralongkorn, llamado Rama X, hizo cambios importantes desde su llegada al trono en 2016. Por ejemplo, se hizo con el control directo de activos reales y colocó al ejército directamente bajo su mando.



Las manifestaciones tailandesas, que toman como modelo a las de Hong Kong, también critican al primer ministro, exjefe del ejército y autor de un golpe de Estado en 2014 que se mantiene en el poder tras las contestadas elecciones de 2019.



Los manifestantes piden su dimisión, la disolución del Parlamento y la reforma de la Constitución de 2017, que da un amplio poder a 250 senadores, todos ellos elegidos por el ejército.



La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció que el poder tailandés está aplicando leyes que “atentan contra los derechos” y la libertad de expresión.



“Facebook debería combatir las exigencias del gobierno ante todas las instancias posibles para proteger los derechos humanos del pueblo tailandés”, dijo John Sifton, director de HRW para Asia.