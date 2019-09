Facebook enfrenta una nueva investigación antimonopolio en EEUU

LEA TAMBIÉN

Nueva York y otros siete estados de Estados Unidos, además de la capital, anunciaron este viernes 6 de septiembre una investigación antimonopolio contra Facebook para determinar si “ ha asfixiado a la competencia y pone en riesgo a sus usuarios ” .



La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, explicó en un comunicado que “ la investigación se enfoca en el dominio de Facebook en la industria (de las redes sociales) y el comportamiento potencialmente anticompetitivo en que resulta ” .



Agregó que escudriñará el uso de datos de los usuarios y el aumento de los precios de los espacios publicitarios.



Además de Nueva York y Washington, los otros estados involucrados son Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio y Tennessee.



Se trata de la primera acción antimonopolio oficial en Estados Unidos contra una de las llamadas compañías Big Tech, aunque existió un caso histórico contra Microsoft en la década de 1990.



“ Incluso la mayor plataforma de red social del mundo debe respetar la ley y a los consumidores ” , dijo James.



“ Utilizaremos cualquier herramienta a nuestra disposición para determinar si las acciones de Facebook pueden haber puesto en peligro los datos personales de los consumidores, reducido la calidad de las opciones que se les ofrecen o aumentado el precio de la publicidad ” , agregó.



Facebook no respondió de inmediato a una consulta sobre este asunto.



Además de estas investigaciones dirigidas por los estados, Facebook y Google también están en la mira de las autoridades federales, como el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (FTC) , la agencia estadounidense de protección al consumidor.



Hasta el momento se desconoce si estas investigaciones serán coordinadas.



Las autoridades estadounidenses están preocupadas por el papel dominante de un puñado de gigantes tecnológicos en las comunicaciones y el comercio.



Facebook, por lejos la red social más grande, ha afirmado en el pasado que no es un monopolio y que los consumidores tienen muchas opciones para conectarse con otras personas en línea.



La investigación “ muestra cómo el malestar con las grandes compañías tecnológicas se está extendiendo más allá del Congreso y las agencias federales a los estados. Cada día hay más temor de que estas compañías controlen nuestras vidas en línea ” , dijo Michael Carrier, profesor de leyes antimonopolio en la Universidad Rutgers.



“ Facebook en particular ha recibido atención por sus adquisiciones de WhatsApp e Instagram. ¿Es demasiado poder en una compañía? ¿Deben deshacerse esas adquisiciones? Es probable que los estados se centren en esos temas ” , agregó.



Casos difíciles



Esta investigación sería la primera de una serie de investigaciones antimonopolio estatales contra los gigantes de Silicon Valley.



“ Los fiscales generales, representando a una amplia coalición de estados, anunciarán el lunes una investigación para determinar si los grandes grupos tecnológicos han recurrido a prácticas anticompetitivas para reprimir la competencia, restringir el acceso (a sus plataformas) y afectar a los consumidores ” , dijo este viernes en un comunicado Ken Paxton, el fiscal general de Texas.



Según The Wall Street Journal, esa investigación apuntará contra Google.



Consultado al respecto, el portavoz de Google José Castaneda dijo que los servicios de la firma “ ayudan a las personas todos los días, crean más opciones para los consumidores y respaldan miles de empleos y pequeñas empresas en todo el país ” .



Agregó también que la empresa trabaja “ constructivamente con los reguladores, incluidos los fiscales generales, respondiendo preguntas ” sobre su negocio y el sector tecnológico.



Amazon y Apple también pueden estar en la mira de los agentes antimonopolio.



Pero analistas legales dicen que el caso en contra de las empresas tecnológicas enfrenta desafíos porque en muchos casos estas han brindado servicios gratuitos y han bajado los precios, lo que dificulta probar que perjudicaron el “ bienestar del consumidor ” , el estándar legal aplicado en precedentes judiciales.



Desde el estallido del escándalo de Cambridge Analytica en marzo de 2018, Google y Facebook han estado bajo los focos de gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Europa, respecto al uso de datos personales.



A fines de julio, las autoridades impusieron a Facebook una multa récord de USD 5 000 millones por no proteger los datos personales de sus usuarios.



El miércoles, YouTube -propiedad de Google- acordó con la justicia pagar una multa también récord de USD 170 millones en Estados Unidos y se comprometió a proteger mejor los datos de los niños que navegan en la plataforma de video en línea.