Fabricio Correa renunció a su precandidatura presidencial con el movimiento Justicia Social

Fabricio Correa, hermano mayor del expresidente Rafael Correa, declinó su precandidatura para la Presidencia de Ecuador. Así lo confirmó en Guayaquil la tarde de este lunes 21 de septiembre del 2020.

Durante una rueda de prensa, en la ciudadela Los Ceibos, en el norte de la urbe, afirmó que tomó la decisión luego de que se conociera el pasado 18 de septiembre que el movimiento Justicia Social, que lo nominó en elecciones primarias, decidiera remover a Manuel Castilla, como director nacional de la organización.



Otro directivo, a quien no nombró, "ha obtenido las claves para inscribir las candidaturas del mismo", dijo.



"Investigado el asunto resulta que un directorio de Justicia Social, vinculado a personas cuestionadas, ha dado un golpe contra Manuel Castilla y lo ha depuesto del cargo para poder introducir en nuestras listas candidatos ajenos a sus primarias y hacer ganar a gente vinculada a la revolución ciudadana".



Afirmó que, tras ello, él, su compañera de fórmula, Marcia Yazbek, y la primera candidata nacional a la Asamblea, Tábitha Véliz, decidieron dar un paso al costado.



"Mediante la presente, y no sin antes agradecer el inmenso apoyo ciudadano y el esfuerzo de todas las directivas y candidatos provinciales, a quienes dejamos en libertad de continuar con sus campañas, presentamos ante el país y el CNE la renuncia irrevocable a nuestras precandidaturas", acotó.



De acuerdo con Correa, varios analistas políticos lo habían ubicado como el 'outsider' que pudiera dar la sorpresa y ganar en los comicios.



También explicó que aceptó la nominación porque coincide con la ideología de la organización política basada en la Doctrina Social de la Iglesia y porque Castilla cumplió con dos condiciones: no hacer alianzas con la partidocracia y no aceptar famosos o cuestionados como candidatos al legislativo.

De esta forma, aún quedan en carrera 15 precandidatos presidenciales para ser ratificados por el CNE.