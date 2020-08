Fabricio Correa acepta su precandidatura en el CNE y dice que será 'selectivo' en alianzas

LEA TAMBIÉN

El empresario Fabricio Correa acudió hoy, domingo 30 de agosto de 2020, para aceptar su precandidatura a la Presidencia de la República por el movimiento Justicia Social. Antes de hacerlo esperó que se desembarcaran de un bus otros postulantes de esta organización.

Para el trámite, Correa llegó acompañado de su compañera de papeleta, Marcia Yazbeck, y de otros candidatos a asambleístas por esta organización política: la lista 11.



Ellos arribaron en el bus de una flota interprovincial hasta la dirección de organizaciones políticas del CNE, en Quito. Todos portaban mascarillas por la pandemia; la de Correa llevaba los colores de la bandera y el escudo nacional.



El empresario afirmó que será “muy selectivo” para la conformación de alianzas. “No queremos partidocracia, queremos inaugurar la coherencia, la honestidad”.



"Repudio el llamado a unificar la tendencia de derecha para que se muera la izquierda, el socialismo y no vuelva nunca más. No señor, en la izquierda hay pillos y en la derecha también", sostuvo.



A su vez, formuló un llamado al presidente Lenín Moreno para que vete por completo el Código de la Salud aprobado por la Asamblea y planteó que si no lo hace renuncie la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, a quien definió como una cristiana practicante.



"Si el Presidente no veta la última resolución de la Asamblea contra la vida, contra la precocidad sexual, usted (María Alejandra) renuncie, coherentemente, con su visión de la vida que yo he defendido", puntualizó.



Justicia Social es uno de los cuatro movimientos que tienen un proceso administrativo pendiente en el CNE. Correa dijo que defiende el “juego limpio”.



El hermano del expresidente Rafael Correa se convirtió en el quinto precandidato presidencial en cumplir con esta formalidad en el CNE.