Pierina Correa dice que su hermano Fabricio sufrió un trombo y no un accidente cerebrovascular

Pierina Correa desmintió que su hermano mayor, Fabricio, de 59 años, haya sufrido un accidente cerebrovascular. Así lo confirmó a este Diario la mañana de este viernes 6 de diciembre del 2019.

Afirmó que "es completamente mentira", respecto a publicaciones que se habían conocido la mañana de este viernes sobre el estado de salud del hermano del expresidente Rafael Correa.



Aclaró que sí estuvo internado en una clínica de Guayaqui desde el pasado martes 26 de noviembre hasta el jueves 5 de diciembre, producto de un trombo en la pierna (un coágulo de sangre que se forma en el interior de un vaso sanguíneo).



"Como era un trombo importante, grande, se sometió a un tratamiento bajo vigilancia, eso implicaba diluir un poco la sangre (...) gracias a Dios no fuma, no toma, ha sido deportista toda su vida y el proceso se ha dado de manera muy favorable", dijo.



Pierina Correa aseguró que ahora su hermano mayor, que cumplirá 60 años el 16 de diciembre, debe someterse a un tratamiento ambulatorio. Tiene como única restricción no practicar deportes de contacto. "Él ya está en su casa", aseguró.



Fabricio Correa había advertido en noviembre pasado que tenía documentos que probarían que Alexis Mera, exsecretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de su hermano Rafael, fue el estratega legal de los contratos públicos que se investigan en el Caso Sobornos.