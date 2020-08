Fabricio Correa acepta precandidatura a la Presidencia e invita a conformar un frente

LEA TAMBIÉN

Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, aceptó la precandidatura a la Presidencia del Ecuador como lo planteó el movimiento Justicia Social. Lo hizo la tarde del jueves 20 de agosto del 2020.

En una corta declaración, en compañía de los directivos de la organización política, explicó que invita a los ecuatorianos que deseen sacar al país adelante, pero no como lo han planteado los políticos tradicionales hasta ahora.



“Uniéndose la derecha para derrotar al socialismo ¡no! Todos somos ecuatorianos, lo que tenemos que reunirnos es los ciudadanos buenos, honestos, contra los políticos pillos, esa es la unidad a la que invito, que demuestren las organizaciones políticas que no son pillas y se sumen a un proyecto que está claramente identificado con la doctrina social de la Iglesia”, dijo.



Correa manifestó que, a pesar de que ha aceptado, se viene un camino largo. Ahora tendrá 10 días para meditar y consultar el tema con su familia. “Yo vivo del día a día de mis empresas, en esos diez días tenemos que ver que se sume gente, luego de eso el proceso tiene que ser validado por el CNE y recién el 18 de septiembre uno podrá inscribir una candidatura”.



Manuel Castilla, director nacional de Justicia Social, recordó que la nominación surgió tras haber varios nombres en las redes sociales, entre ellos, Diego Borja, Marlon ‘Chito’ Vera, Fernando Villavicencio, Isabel Noboa, Hernán Ulloa, entre otros.

También dijo que quien completará el binomio será la empresaria quiteña, Marcia Yazbek. Correa dijo que revisó la hoja de vida de ella y la calificó como una mujer formidable. “Felicito esa selección que han hecho las bases en la señora Marcia y estoy seguro que haremos una pareja que va a sacar adelanto esto”.



Uno de los primeros en reaccionar al conocerse la noticia de la precandidatura fue Rafael Correa. A través de su cuenta en Twitter ofreció disculpas. “Me da vergüenza que empecemos a parecernos a las dinastías políticas que siempre he combatido”, escribió.



Fabricio Correa respondió: “Mi mamá ha pedido que no toque esos temas porque sufre mucho y yo siempre le he hecho caso, mi ñaño no sé”.



La relación de ambos se quebró en el 2009, con el escándalo por contratos con el Estado. Rafael Correa dijo desconocer que su hermano mayor tenía negocios con los recursos públicos, valiéndose de su presencia en el Gobierno.



Fabricio Correa ha dicho que en el Gobierno de su hermano hubo corrupción. “Por el ojo tuerto te roban, ñaño”, indicó en referencia a supuestas irregularidades. Ha criticado al “círculo rosa” (colaboradores cercanos de Correa) y en el 2011 emprendió la campaña de oposición ‘Ñaño, esta vez no’ con su movimiento Equidad, Progreso y Orden (Equipo).