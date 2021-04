Fábrica de acero china fue nuevamente clausurada en Guayas por incumplimientos laborales

El Ministerio del Trabajo suspendió el jueves 1 de abril del 2021 a la fábrica de acero Xinlong S.A., ubicada en el cantón Milagro, Guayas, por incumplimientos relacionados a riesgos de salud y ocupacionales de los trabajadores.

El ministro del Trabajo, Andrés Isch, señaló que Xinlong tiene un incumplimiento de 87% de sus obligaciones hacia los trabajadores. "Los incumplimientos son sumamente graves, como falta de seguridad industrial, hay trabajadores que han presentado quemaduras por no contar con equipos y procedimientos adecuados. Además, los empleados no cuentan con un centro médico en la empresa, a pesar de lo riesgoso de la actividad".



El procedimiento administrativo se inició la semana pasada, luego de una inspección integral realizada por el Ministerio del Trabajo a la fábrica tras denuncias.



En la visita, el inspector del trabajo constató que hay precarización laboral, que los 80 empleados que se encontraban en el lugar no estaban afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no tenían contratos de trabajo y había un grupo de trabajadores extranjeros que no confirmó su estatus migratorio para poder laborar en el país.



El funcionario también mencionó que en la empresa había condiciones de insalubridad en el lugar destinado para la alimentación de los empleados y había problemas con las fichas médicas de los colaboradores.



Tras la constatación de las irregularidades, Ministerio del Trabajo clausuró desde este jueves a la empresa hasta que corrija todas las observaciones.



Este operativo se realizó en conjunto con la Intendencia del Guayas, Fiscalía y las áreas de Justicia y Vigilancia del Gobierno cantonal de Milagro, que investigan otras irregularidades.



Isch señaló que, por la gravedad de la denuncia que tenían, participó en el operativo la Fiscalía. "Nos llevaba a pensar que era importante tener una visión global de lo que estaba pasando en esta empresa y por eso en el operativo se coordinó con distintas instituciones del Estado".



El funcionario agregó que dentro de las competencias de cada institución "habrá que establecer si hay otras violaciones adicionales que se deban investigar".



Esta fábrica de origen chino ya tenía denuncias por precarización laboral desde el 2018. La fábrica fue allanada y clausurada el 27 de diciembre de ese año, tras el proceso la empresa continuaba laborando hasta ayer. En esa ocasión también participó la Fiscalía.



La suspensión de este 1 de abril del 2021 es indefinida. "La acería no se volverá a abrir hasta que no corrija todos los incumplimientos y las obligaciones que se tiene según el ordenamiento jurídico, tanto con la seguridad industrial como la afiliación al IESS y los contratos", agregó Isch.



Este Diario se intentó comunicar con la empresa vía telefónica, pero no respondieron a la llamada. Además, se les envió un correo electrónico que aún no ha sido contestado hasta las 12:50 de este jueves.