Fabián Carrillo: Fisco espera desembolsos de 2 000 millones este mes

¿Por qué sube el déficit fiscal de USD 4 200 millones a 4 700 millones en la ejecución presupuestaria hasta noviembre?

No es preciso afirmar que el resultado que busca el Gobierno al final del año es el déficit codificado de USD 4 700 millones. Significaría asumir que se van a ejecutar todas las partidas de gasto hasta diciembre y no es así, ni en el gasto corriente ni en gastos de inversión. Finanzas se ratifica en que el déficit a final va a estar en USD 4 200 millones.



¿Qué partidas no se van a ejecutar este año?

El presupuesto es una proyección de gasto. Se asigna un monto, pero no quiere decir que las instituciones van a lograr ejecutar todo hasta final de año. En gasto corriente (salarios, bienes y servicios, etc.), de la experiencia que se tiene, se estima que USD 150 millones no se ejecutarán. En inversión no tengo el dato, pero serán partidas de obras públicas. Además, aún hay recortes que se deben hacer en algunas partidas que no tienen el debido financiamiento por errores de presupuestación de ministros anteriores. Estos errores se hallan principalmente en partidas del Plan Anual de Inversiones.

¿En cuánto cerrarán los atrasos este año?

Esperamos los atrasos habituales en términos de ciertas cuentas que, por la misma ejecución del presupuesto, se generan los últimos días de diciembre, inclusive por atrasos en la emisión de planillas de contratistas. No hay un problema de atrasos. Esperamos que no haya cambios respecto del 2017, que fueron unos USD 700 millones.



¿Qué impacto ha tenido este año el aumento del costo de la importación de combustibles?

El aumento del precio del crudo incrementa los ingresos que percibe el Fisco, pero por otro lado tenemos que pagar más por derivados y, además, tenemos que cubrir subsidios. Todo eso se financia con los ingresos petroleros.



¿Por qué el Gobierno no ha bajado el gasto en salarios en este año?

Un elemento es la estructura de la masa salarial. Casi el 90% de la masa salarial está en sectores como salud, educación, policía y defensa. Son sectores que prestan servicio a la comunidad de forma directa, es difícil prescindir de ellos. Por otro lado, en la normativa laboral del sector público se determina la estabilidad de ciertos funcionarios. Y hay una parte importante de funcionarios en el sector público que están bajo Código de Trabajo, que impone limitaciones de orden legal para hacer una reducción más agresiva de la masa salarial. A pesar de esto en el 2019 bajaremos este gasto en USD 70 millones. Esta reducción es significativa si consideramos que desde 2015 este egreso venía incrementándose en USD 200 y 300 millones al año.

¿Cómo van a lograr esa reducción salarial?

Hay un proceso de optimización para reorientar recursos dentro de los sectores. Se mantendrá el número de cargos en las estructuras organizacionales; es decir, no hay posibilidad de incrementar ninguna vacante respecto de lo que se reportó en octubre.



En la ejecución se observa que aún faltan por conseguir casi USD 4 000 millones de financiamiento y Finanzas dice que son USD 2 400 millones

En el 2018 se ha utilizado como fuente la colocación de Certificados de Tesorería (Cetes). Ese valor no está reflejado en el movimiento del presupuesto porque no se considera deuda, ya que se trata de papeles con un plazo menor a 360 días. Sin embargo en los hechos, en la ejecución del presupuesto de este año se ha hecho una colocación de Cetes que ha permitido obtener financiamiento para atender las necesidades de vencimiento de deuda.



¿Cuánto se ha colocado en Cetes y cuál es el saldo que queda pendiente?

Es un saldo revolvente. El cupo autorizado es de USD 2 500 millones. Conforme se van venciendo, se libera el cupo que se puede renovar. No tengo a la mano el dato de cuánto se ha colocado.



¿Qué desembolsos del financiamiento del 2018 se esperan para diciembre?

Tenemos identificado todo el financiamiento para el 2018. Es probable que durante diciembre hagamos renovaciones o colocaciones de Cetes. Además, hay desembolsos externos por aproximadamente USD 1 000 millones. En términos generales, en diciembre recibiremos desembolsos de deuda externa e interna por USD 2 000 millones.



Estaba previsto colocar hasta diciembre unos USD 1 700 millones en bonos internos. ¿Cuánto falta por colocar este mes?

USD 1 200 ya están colocados. Y la diferencia, de USD 500 millones, esperaríamos que se termine de ejecutar durante este mes.

¿Dentro de los USD 1 000 millones de desembolsos externos está el financiamiento que van a conseguir en China este mes? ¿A cuánto asciende?

Están desembolsos de organismos multilaterales como el BID y la CAF; de banca comercial y del Gobierno de China. El monto de financiamiento con China no es información pública aún.



¿Cómo se han preparado para el viaje y cuál es la agenda prevista?

Estas operaciones las hemos venido preparando a lo largo de los últimos cinco meses. Era un proceso de revisión de la cartera del Ecuador con el Gobierno de China para encontrar espacios que nos permitan mejorar las condiciones de financiamiento.



¿La operación con el FLAR para fortalecer el nivel de las reservas se concretará este año?

Es una operación para este año. Son recursos que sirven para fortalecer las reservas tomando en cuenta las demandas de efectivo que normalmente están asociadas a la temporalidad de cierre de año. Es una línea contingente.



¿Analizan contratar un seguro petrolero?

Hemos recibido opciones los últimos meses. Tenemos un análisis técnico de los pros y contras de cada opción. Conforme al mercado petrolero se mueva, evaluaremos alternativas. Pensamos que el precio en la Pro forma se va a mantener, si eso no ocurre, conforme lo pidió la Asamblea, estamos diseñando un plan de contingencia que puede incluir la contratación de un seguro petrolero.



¿Se realizarán las mesas de diálogo sobre los subsidios para diciembre?

Estamos trabajando en generar una propuesta, pero no sé si los tiempos nos den hasta diciembre, porque queremos tener una propuesta sólida.

Formación.

Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), con un magíster en economía aplicada por la Universidad Católica de Chile.

Experiencia.

Fue economista en el Banco Central entre el 2004 y 2008 y subsecretario en el Ministerio de Finanzas en el 2004. En el sector privado fue director en Oriente Seguros.