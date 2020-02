Exvicepresidenta María A. Vicuña dice que continúa trabajando en el SRI

LEA TAMBIÉN

La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña dice que continúa laborando como coordinadora Regional de Talento Humano, en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esto mientras espera la audiencia preliminar que esa institución le sigue por supuesta lesividad.

Según Vicuña, ha acudido a laborar desde el 26 de diciembre. “Por supuesto (que voy a trabajar) y cuando he tenido que viajar a Quito por la audiencia (de concusión) he solicitado permiso con cargo a vacaciones como corresponde”.



Vicuña hizo la afirmación este jueves 6 de febrero del 2020, y dijo que espera que en la audiencia preliminar se actúe en derecho y reiteró que todas sus licencias han sido otorgadas al amparo “de la Ley y Constitución”.



“Espero, como en todo que se actúe en derecho y no al vaivén del Twitter o de algunos medios que tienen claramente la intensión de afectar”, indicó.



La audiencia para este caso de supuesta lesividad está convocada para el próximo 29 de abril. La diligencia se realizará a las 09:00, en la sala 201 del piso 2, del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en el centro de Guayaquil.



En este caso, el SRI demandó a la exsegunda mandataria porque la entidad consideró que la funcionaria causó daños a los intereses públicos.



El sorteo de la causa se dio el 31 de mayo del 2019 y recayó sobre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, conformado por los jueces Iván Rodríguez, Ángel Vera y Ángel Ponce.



La demanda se interpuso luego de que se conociera que Vicuña, quien es funcionaria de carrera desde el 2007, había obtenido varias licencias. La primera rigió entre el 15 de julio del 2009 al 13 de mayo del 2017. En ese periodo fue legisladora por la provincia del Guayas.



El 6 de enero del 2018, al ser nombrada Vicepresidenta de Ecuador, se le otorgó otra licencia sin remuneración. El 7 de diciembre de ese año la Asamblea aceptó la renuncia en la Vicepresidencia y la Ley dispuso que debiera reintegrarse a sus funciones inmediatamente. La exfuncionaria debía volver pero entró un trámite en Guayaquil en el que solicitó una licencia sin remuneración por 60 días.



De acuerdo con el SRI, en ese entonces, ello estaba amparado en la Losep, “la administración le otorgó quince días y estos terminaron ayer, 26 de diciembre (del 2018). La señora Vicuña se reintegró a sus funciones”, precisó en un comunicado, ese entonces.



Marisol Andrade, titular del SRI, elevó a consulta el caso de Vicuña. En enero del año pasado, el entonces ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, confirmó la ilegalidad en las licencias concedidas a la servidora.



Vicuña fue juzgada también como autora del delito de concusión por el caso Diezmos. El miércoles pasado el Tribunal conformado por los jueces Marco Rodríguez, Wilman Terán y Daniella Camacho negó la suspensión condicional de la pena solicitada por la exvicepresidenta.



Con esta decisión judicial, la exfuncionaria deberá cumplir la sentencia de un año en la cárcel. Esa condena fue impuesta por este mismo Tribunal.