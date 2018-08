6,9 más de extranjeros llegaron este año a Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más que una mejora, es una recuperación. Así es como los líderes del sector turístico califican el incremento el 6,9% en el número de turistas que llegó a Quito el primer semestre de este año, comparado con el mismo período del 2017.

Pasó de 314 216,visitantes extranjeros a 335 913. Para Diego Vivero, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, este sector ha sentido una fuerte depresión desde el 2016, pero se avizora una recuperación. En Quito hay 668 plazas hoteleras.



Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, al que pertenecen los 30 hoteles más grandes de la ciudad, reconoce que en verano la ocupación de hoteles de lujo es baja. Sin embargo, las cifras muestran que este año es mejor que la del 2017.



En junio, por ejemplo, los hoteles de cinco y cuatro estrellas (que suman cerca de 3 000 habitaciones), tuvieron en promedio un 62% de ocupación, mientras que el año pasado fue del 59%. A decir de Bock, las actividades en la ciudad que suman experiencia turística como fiesta en calles, muestras culturales y el folclor local, siempre atraen al turista, y allá es donde debe apuntar la ciudad.



Agosto siempre ha sido un mes complejo para el turismo, explica Vivero, debido a que las grandes cadenas hoteleras se mueven más por el tema corporativo que por el turismo de lujo. Además, durante el verano, la gente que sale de Quito es más que la que llega. Ambos empresarios coinciden en que la Fiesta de la Luz es uno de los eventos que busca dinamizar el turismo, sobre todo el nacional.



Esperan que pueda despuntar internacionalmente y genere visitas extranjeras que son las que más ingresos deja. Sin embargo, en el momento eso no ocurre.



De hecho, la ocupación de los hoteles del Centro estos días no se dispara. Alonso Marín, gerente del Hotel Plaza Grande, sostiene que la ocupación se ha mantenido estable, pero en cuanto al servicio de alimentos, la situación mejora. Mientras que los turistas (en especial de Estados Unidos y Europa) llegan al hotel luego de planificar sus viajes desconociendo sobre la Fiesta de la Luz, el restaurante del hotel siente un aumento considerable de comensales. Desde hace dos años, los días del evento pasa de recibir unos 110 clientes por noche, a unos 220.



Se evidencia una mayor afluencia de turistas locales. Al caminar por el Centro Histórico se pueden escuchar conversaciones en español, inglés, francés, italiano y alemán. Y desde esta semana, se reconoce a más personas con acentos propios de Cuenca, Guayaquil y otras ciudades. Leonor Panimbosa, de 65 años, y su esposo Leonidas Flores llegaron la noche del miércoles desde Libertad, en la península de Santa Elena. Con su acento costeño marcado cuentan que se embarcaron en una Trans Esmeraldas a las 19:45 y llegaron a las 06:00 a Quito, específicamente para ver las proyecciones de luz. Mientras se pasean por la Plaza Grande, aseguran que se hospedarán en la casa de su hija hasta el martes.



Junto a ellos está Álex Hason, quien llegó de Canadá con tres amigos. Planificaron el viaje hace cuatro meses y admiten que no sabían que estos días se realizaría la Fiesta de la Luz, sin embargo, no se lo van a perder. Hason advierte que tuvo problemas para llegar al hotel. De hecho, el evento genera ciertos problemas a los establecimientos hoteleros debido a la cantidad de asistentes y al cierre de vías. Para evitar problemas, se hizo un trabajo en conjunto entre Quito Turismo, Secretaría de Seguridad y Agencia de Control.



Hace una semana se creó un chat entre las autoridades y los dueños de hoteles, hostales y restaurantes del sector. Allí se cuadra el transporte de pasajeros, permisos para paso de vehículos, entre otros. Katherin Kant no se cansa de hacer fotos en la Plaza Chica. Toma su cámara y muestra asombrada las tomas que capturó la noche anterior. Dice que si se enteraba que esos eventos se realizaban en Quito, hubiese venido antes.



El Hotel Patio Andaluz, que cuenta con 32 habitaciones, registró una ocupación del 100% el viernes pasado. Patricio Guerrero, gerente de Operaciones del lugar, admite que este no es un buen mes. Usualmente, estos días se llenan en un 60%, por lo que pusieron promociones en busca de más huéspedes.



Lo que sí registra el lugar es un aumento del 100% en el número de personas que ingresa al restaurante, donde se pueden encontrar platos desde USD 7 hasta USD 25. Jacinto Armendáriz, catedrático y experto en hotelería y turismo, apunta que el gremio hotelero tiene la obligación de aprovechar ese tipo de actividades locales y aconseja que se deberían planificar tours desde otros países, específicamente para el evento.