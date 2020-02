¿Cuándo se puede deportar a un extranjero infractor? Aquí los pasos

LEA TAMBIÉN

Tras el crimen de Mariana Granja, en el norte de Quito, la Policía y la Asamblea comienzan a discutir las reformas a la Ley de Movilidad Humana y hablan de hacer más ágil la deportación de extranjeros infractores. ¿Qué dice la Ley? Aquí le detallamos la normativa vigente.

La Ley de Movilidad Humana vigente en el Ecuador desde el 2017 establece cinco pasos para deportar a un extranjero que, por ejemplo, haya cometido un delito.



En esa normativa se detalla que se aplicará la deportación solamente cuando la persona haya incurrido en un ilícito inferior a los cinco años de cárcel. Caso contrario, no.



1. En el artículo 144 se establece que en esos casos, la autoridad de control migratorio notificará inmediatamente el inicio del procedimiento administrativo de deportación al extranjero infractor.



2. Además, se le notificará la convocatoria a una audiencia en un plazo máximo de 10 días.



3. En la diligencia, un juez analizará si cumple o no las causas para abandonar el país. En esa diligencia, la persona puede solicitar la presencia de un defensor público.



4. Después de la audiencia, la autoridad de control migratorio emitirá en menos de 48 horas la resolución de forma escrita.



5. El extranjero puede apelar la decisión. En la ley no se menciona el tiempo que existe para resolver la objeción y aplicar la resolución.



Cuando se cumpla la deportación, esa persona no podrá volver al país en tres años.



Desde julio de 2019 se presentó en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional reformas a la Ley de Movilidad Humana.



Allí se plantean cambios para agilitar el trámite de deportación para extranjeros que han cometido ilícitos. La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, entregó las propuestas al Legislativo. Ella plantea que el trámite se acorte pues actualmente tarde entre seis y ocho meses.