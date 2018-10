Unos 50 000 extranjeros, eliminados del padrón

LEA TAMBIÉN

A pesar de que dejó el uniforme de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda Escobar, más conocido como el ‘canciller de las FARC’, aún afronta procesos judiciales en su país. Por lo pronto, su nombre ya fue eliminado del padrón ecuatoriano, como parte del proceso de depuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio.

Estas irregularidades se detectaron tras las investigaciones para actualizar el padrón electoral, para las elecciones del 24 de marzo del 2019.

La historia de Granda en Ecuador se remonta a 1995, cuando compró una casa en Quito, en Chaupicruz. Según datos de la prensa colombiana, Granda se movía entre Venezuela y Ecuador para hacer contactos políticos y en esa época habría sacado el documento de identidad ecuatoriano. En el 2016, Granda fue parte de los negociadores de la paz entre Colombia y las exFARC. La cédula consta como expirada, pero hasta la semana anterior constaba en el padrón.

Otros dos nombres relacionados con el grupo insurgente también fueron borrados del padrón electoral de Ecuador. Digna Cerón y Julio Solarte, progenitores de Óliver Solarte, considerado como el “jefe financiero y de logística de las FARC”. El guerrillero murió en un operativo del ejército colombiano, en el 2011.



Tanto Cerón como Solarte contaban con dos cédulas. En el Registro Civil se comprobó que, con una serie, ambos aparecen como extranjeros, con cédulas expiradas. Mientras que con otros dos números, sus cédulas constan como caducadas por anulación o invalidadas por contravención.



José Cabrera, vocal del CNE transitorio, señaló que es posible que haya más casos de miembros de grupos irregulares de Colombia en el padrón.



Hasta ahora, se han eliminaron 71 662 registros. De ellos, el 69,8% corresponde a ciudadanos extranjeros, que legalmente no cumplían con los parámetros para votar.



El artículo 11 del Código de la Democracia establece dos condiciones para que los extranjeros mayores de 16 años ejerzan el voto facultativo: residir en el país al menos cinco años y solicitar al CNE su inclusión en el padrón. Los extranjeros eliminados del padrón ascienden a 50 003.



Claudio Prieto, subdirector del Registro Civil, dijo que no han recibido ninguna instrucción de otras instituciones del Estado para eliminar del registro de extranjeros con cédulas expiradas o ilegales.



“Hubo personas que en su momento obtuvieron una inscripción de nacimiento y un registro de identidad falso. A la fecha, nos remitimos a verificar la condición actual de esos registros, ya que para eliminarlos necesitamos documentos que lo sustenten”.



La actualización del registro de personas es permanente, pues se trata del insumo o “materia prima” del padrón electoral. El proceso incluye la actualización de nacimientos, defunciones, cambios de estado civil y la implementación de mecanismos de cedulación biométrica, para evitar casos de doble identidad.

Anualmente, hay 60 000 defunciones. En esa línea, el Registro Civil comprobó los datos de 2,7 millones de actas de defunción, que datan desde 1965. Los otros 21 639 registros eliminados corresponden a personas fallecidas que aún constaban en el padrón y ciudadanos con doble cédula.



Los académicos Diego Delgado y Enrique Mafla, de la Universidad de Cuenca y de la Escuela Politécnica Nacional, respectivamente, sostienen que habría un “sobrerregistro” en el padrón. Se basan en las proyecciones poblacionales del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).

Pero Markus Nabernegg, representante de la entidad, desestimó esa posibilidad, pues dice que en las proyecciones se emplea la línea base del censo poblacional del 2010. Dijo que en el censo no están los ecuatorianos que viven en el exterior.



Según Prieto, cerca de 1,6 millones de ecuatorianos que salieron legalmente no retornaron al país. A esa cifra hay que sumar a los ciudadanos que emigraron de manera ilegal.

El CNE transitorio continuará con la depuración hasta el 2 de noviembre. Los vocales analizan publicar el padrón, para lograr un mayor filtro, con el apoyo ciudadano. Al momento, el padrón tiene

13 272 130 electores.