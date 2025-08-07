La madrugada de este jueves, 7 de agosto de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Cayambe recibió el reporte de una emergencia en el nevado Cayambe, en la que un hombre extranjero murió.

La institución de rescate informó que la alerta llegó a las 02:00 y se activo un operativo para la localización del hombre.

Más noticias

Extranjero murió en el nevado Cayambe

Desde el Cuerpo de Bomberos indicaron que, tras una intensa jornada, se logró ubicar y extraer el cuerpo sin signos vitales de una persona de nacionalidad extranjera. A paso seguido, la Policía Nacional realizó el procedimiento legal correspondiente.

Según declaraciones de Alexander Perugachi, integrante de los Bomberos de Cayambe, la emergencia se dio en el sector de la laguna. La persona se deslizó por la pendiente y cayó.

Los procesos en la emergencia

Al llegar al punto y tras localizar el cuerpo, en una zona de difícil acceso, los efectivos llevaron el cadáver al refugio. Ya se encuentra en la morgue, en Quito.

Como parte del proceso se espera contactar a los familiares del fallecido para continuar con los trámites respectivos.

En la jornada también intervino personal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Club de Montañismo de Cayambe y Refugio Ruales-Oleas-Bergé.

Te recomendamos: