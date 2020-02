Extranjero investigado por el asesinato de Mariana Granja trabajó como 'flayero' en el sector de La Mariscal

LEA TAMBIÉN

En la Comisaría del distrito La Mariscal se informó que el extranjero de 19 años, procesado por el asesinato de Mariana Granja, de 68, trabajó como 'flayero' en ese concurrido sector que tiene una población flotante de 70 000 personas entre miércoles y domingo.

Los 'flayeros' son las personas que entregan hojas volantes promocionales ('flayers') para invitar a los visitantes a que pasen a alguno de los locales de diversión o de comida del lugar.



También se tiene el registro de que hace ocho meses le decomisaron cigarrillos de contrabando que vendía en el sitio. Ante esa situación, los operativos de clausura a los locales que contratan a enganchadores para captar clientes se han intensificado.



El mayor Iván Naranjo, jefe de Migración de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano, informó que se trabaja en las zonas consideradas sensibles con agentes vestidos civil. “Hemos detectado que hay foráneos que hacen mal uso de su visa. Ingresaron como turistas, pero realizan actividades comerciales”.

las autoridades clausuraron anoche a dos locales y emitieron 20 notificaciones migratorias. Foto: Cortesía

Primero se les emitió una notificación con multa migratoria de USD 400, que equivale a un salario básico. Al ser reincidentes se les sanciona de la misma manera. Si se detectó que evadieron los filtros migratorios les entregan una salida voluntaria del país para que abandonen territorio nacional en 30 días.



“Si incumplen lo último se procede a realizar un trámite de deportación”, acotó el oficial con base en la Ley de Movilidad Humana y el Acuerdo Ministerial 907, el cual establece el procedimiento de cobro de multas por faltas migratorias y regularizar la presencia de extranjeros a escala nacional.



De otro lado, él informó que 948 extranjeros han sido sancionados y citados por temas migratorios en la capital. De esa cantidad, un 40% evadió los filtros migratorios para ingresar al país. El 60% por mal uso de la visa. En la actualidad, Migración trabaja con unidades policiales investigativas, las cuales proporcionan datos sobre los sitios en donde hay foráneos que mal utilizan su visa.

Durante el operativo de control, se inspeccionó que no haya foráneos trabajando bajo condiciones de precariedad e indocumentados. Foto: Cortesía

Juan Pablo Burbano, secretario de Seguridad del Municipio de Quito, manifestó que vigilarán que los empleados de los centros nocturnos laboren con sus respectivas identificaciones y que no se consuma bebidas alcohólicas en la vía pública.



A propósito, un operativo de control migratorio, seguridad y de establecimientos se realizó la noche de ayer, viernes 8 de febrero del 2020, en el sector de La Mariscal, centro – norte de Quito. Este comenzó a las 20:00 y terminó a las 04:00 de hoy.



Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Policía Nacional, Intendencia de Pichincha y la Secretaría de Seguridad recorrió los centros de diversión nocturna para revisar que cuenten con los permisos de funcionamiento. También inspeccionó que no haya foráneos trabajando bajo condiciones de precariedad e indocumentados.



Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, ingresó a los locales para inspeccionarlos. “Hubo (propietarios) ecuatorianos que no cumplieron la norma para manejar establecimientos (de diversión nocturna)”. Al final, las autoridades clausuraron anoche a dos locales y emitieron 20 notificaciones migratorias.