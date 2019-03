Extrabajadores de Salud y CTE se reunirán con Gobernador del Guayas

LEA TAMBIÉN

Este viernes 8 de marzo del 2019, a las 09:00, habrá una reunión entre los trabajadores que fueron desvinculados de sus empleos a inicios de mes y el Gobernador del Guayas, Raúl Ledesma.

Los excolaboradores del sector Salud han confirmado su asistencia, pero Ledesma enfatizó que puede acercarse cualquiera “que haya sido afectado con la notificación” de cese de funciones.



El miércoles pasado (6 de marzo) los representantes de los sindicatos protestaron en los exteriores de la Gobernación, ubicada en Malecón y Aguirre en Guayaquil.



Durante la manifestación llevaron pancartas con leyendas que denunciaban despidos de hasta 10 000 funcionarios a escala nacional y, de ellos, al menos, 3 000 en Salud “antes del feriado de Carnaval”.



Ledesma solicitó las cifras de los trabajadores que salieron de la provincia del Guayas, pero hasta el medio día de hoy, 7 de marzo, no había recibido la información, según señaló a este Diario.



“Ellos (extrabajadores) quieren saber cuáles han sido los criterios de la desvinculación”, dijo la autoridad sobre los detalles que se darán a conocer este viernes.



Entre los futuros participantes está Mario Zalamea, quien aseguró que mediante un chat con sus otros 70 compañeros que pertenecían a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), se han convocado también a este diálogo.



Zalamea contó que iba a cumplir cuatro años en su trabajo. Él laboró en el área de servicios generales de la CTE, bajo “nombramiento provisional”, pero en estos días recibió la acción de personal donde se señalaba la decisión de prescindir de sus servicios.



Rosa Garrido, secretaria general del Sindicato Nacional de Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, mencionó que junto con la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) están dispuestos a dialogar.



La dirigente dijo que Andrés Madero, ministro de Trabajo (e), también participará de la reunión en Guayaquil, aunque no precisó el lugar. La Gobernación tampoco confirmó que Madero vaya a asistir.



Garrido indicó que ha enviado cartas al Ministerio de Salud; sin embargo, no han recibido respuesta.



Ledesma dijo que se trata de un “recorte normal en optimización del Estado (…) un recorte necesario”.