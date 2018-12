Extrabajadores petroleros protestaron en la vía Alóag-Santo Domingo exigiendo pagos pendientes

LEA TAMBIÉN

Los extrabajadores de al menos cinco empresas petroleras que operaron en los campos de la Amazonía ecuatoriana protestaron este 4 de diciembre del 2018, en la vía Alóag- Santo Domingo, zona intermedia entre la Sierra y la Costa del Ecuador.

Los manifestantes arribaron desde diferentes provincias del país a partir de las 06:00 y con carteles en mano se fueron dispersando poco a poco en los dos carriles de la parroquia Tandapi, en el límite entre Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. La vía fue cerrada provisionalmente ante la medida de hecho.



José Antonio Cruz, presidente del Movimiento Nacional de Trabajadores, dijo que llegaron a ese lugar para reclamar los haberes pendientes que las firmas petroleras tienen con unos 3 500 exempleados. Según Cruz, se trata de las liquidaciones que se acordaron entregar luego de la salida de los obreros. Pero las compensaciones salariales de seis y ocho años no han sido pagadas. Juan Monar, exempleado de una empresa, aseguró que su reclamo es por las utilidades pendientes del 2000 al 2006.



La única constancia que tiene para insistir en su pedido es un documento del Ministerio de Finanzas. Ahí le plantearon un pago en bonos y él aceptó firmarlo para buscar una salida. No obstante, lleva dos años esperando que se los entreguen. “El martes 27 de noviembre nos dijeron que ya salían los cheques, pero nos siguen engañando porque no los entregan”, aseguró el dirigente José Cruz.



La medida de hecho se levantó de manera momentánea a las 12:00, pues los manifestantes dijeron que la retomarán en las siguientes horas. El tráfico vehicular en la vía Alóag- Santo Domingo está restablecido en su totalidad, informó el ECU 911.