Extitular de OAS suspende interrogatorio con fiscales de Perú 

El expresidente de la constructora brasileña OAS, Leo Pinheiro, suspendió el interrogatorio que tenía previsto realizar en Brasil con el equipo de fiscales de Perú que investiga el caso Lava Jato, a pesar del acuerdo de colaboración firmado, informó este jueves el coordinador del equipo fiscal, Rafael Vela.

El interrogatorio a Pinheiro debía abrir esta semana una serie de diligencias del Equipo Especial de la Fiscalía peruana en Curitiba en torno a sus pesquisas sobre el escándalo de sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, entre otras, a exfuncionarios peruanos.



Sin embargo, Pinheiro se excusó de declarar a los fiscales peruanos por un aparente inconveniente con la justicia brasileña, dado que el acuerdo de delación en su país aún no ha sido suscrito.



El expresidente de OAS debía responder sobre los presuntos aportes a la campaña contra la revocación de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014) y para ganar la concesión para la construcción del sistema vial Línea Amarilla durante la gestión del exalcalde de Lima Luis Castañeda (2015-2018).



Vela explicó en Lima, tras su retorno de Brasil en compañía del fiscal José Domingo Pérez, que los abogados del exdirectivo de OAS han determinado que, por el momento, "el señor Pinheiro no formule declaraciones a la administración de justicia del Perú, pese a que hay un acta firmada con un acuerdo" de colaboración.



"Al momento de consultar con la Procuraduría Federal en Brasilia se le manifestó que no sería conveniente y prudente someterse a un interrogatorio dentro de una colaboración eficaz, que él había solicitado, porque estaba aún pendiente su delación en el tribunal Supremo de Justicia en el Brasil", detalló Vela.



No obstante, el fiscal coordinador del Equipo Especial dijo que quedaron a la expectativa de que esta decisión pueda ser reconsiderada porque el fiscal Germán Juárez permanecerá en Brasil hasta el sábado.



"Estimamos que si se revisa la posición inicial que ha tomado la defensa brasileña del señor Pinheiro, el interrogatorio pueda darse. Sin embargo, eso no depende exclusivamente de nosotros", manifestó Vela a periodistas peruanos a su arribo al aeropuerto internacional Jorge Chávez.



A diferencia de lo sucedido con el representante de OAS, los fiscales sí lograron interrogar al exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien confirmó los aportes para los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como a las excandidatas presidenciales Lourdes Flores y Keiko Fujimori.



Consultado sobre los efectos de la colaboración eficaz en este caso, Vela destacó que el equipo de fiscales trabaja "dentro del marco de la legalidad que nos proporciona el Congreso de la República, sin duda alguna, las herramientas que nos han dado, demuestran objetivamente que nos permiten avanzar en nuestras investigaciones".



El fiscal coordinador agregó que "cualquier intromisión (a su labor) siempre resulta preocupante", por representar un menoscabo a la garantía de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional o a la autonomía del Ministerio Público.