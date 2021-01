El peaje de la vía Santo Domingo-Buena Fe funcionará en marzo del 2021

El plazo para que el peaje de la vía Santo Domingo-Buena Fe, en la Costa del Ecuador, empiece a operar se extendió.

Este 14 de enero de 2021, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que las estaciones de recaudación funcionarán en marzo y ya no este mes, como se había previsto.



Esto se debe a que las obras para concluir la infraestructura ubicada en el kilómetro 15 tienen un 85% de avance a la fecha.



En los feriados de Navidad y Año Nuevo las labores se suspendieron para que hubiera facilidades para el transporte que viajó por el asueto hacia los destinos del Litoral.



El director Provincial del MTOP en tierra Tsáchila, Patricio Navarro, aseguró que el 15% tiene que ver con la implementación tecnológica en el peaje.



En estos más de dos meses se trabajará en la dotación de Internet, computadoras, dispositivos de emisión de facturas, sensores para activar las barandas y visores electrónicos. La contratación del personal también se realiza mediante una convocatoria en portales de oferta de empleo. Los ingenieros en logística y transporte fueron citados para que presenten sus carpetas.



El peaje tendrá seis casetas que serán administradas por el Consorcio Santo Domingo CSRD S.A que además estará a cargo de la concesión de la ruta de 113 kilómetros por 30 años.



Este será el primer punto de recaudación que funcionará en la vía, mientras que un segundo, que estará en el kilómetro 60, aún no se edifica. Las autoridades aún no se han referido al valor diario que se recaudará ni tampoco se define la tarifa preferencial para los usuarios frecuentes que viven en las zonas aledañas.



Esto sucede pese a las protestas y reclamos que mantienen empresarios, moradores, transportistas y dirigentes, que rechazan que primero se ponga en marcha el peaje y no la ejecución de la ampliación a cuatro carriles.



Stalin Naranjo, quien preside el Frente Ciudadano que agrupa a esos sectores, dice que están a espera de una reunión con los las autoridades del MTOP para que informen en detalle las especificaciones de la obra en la que se prevé una inversión de USD 560 millones.



Este Frente, incluso, anunció que en caso de que no haya acuerdos se interpondrá una acción de protección para que se detenga la operación del peaje. Dieron un plazo hasta finales de este mes para que se agote la instancia del diálogo.



Uno de los compromisos que sí se logró fue con los habitantes de las parroquias Luz de América y Santa María del Toachi.

El consorcio Santo Domingo CSRD S.A asfaltará las calles de estas zonas que actualmente presentan problemas para la circulación de la producción que sale hacia la ciudad de Santo Domingo.