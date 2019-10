Exsubsecretario de cárceles recibió 17 puñaladas en su departamento

LEA TAMBIÉN

El exsubsecretario de Rehabilitación Ricardo Camacho tiene una incapacidad física que le impedirá realizar sus actividades normales durante 30 días. Un cuchillo perforó sus brazos, piernas, cuello y afectó su ojo. El atacante fue un joven extranjero que un día antes le había solicitado ayuda, para reclamar por una supuesta estafa de sus empleadores. Así lo confirmó el exfuncionario.

Contó que el ataque ocurrió la mañana del miércoles 16 de octubre del 2019, en su domicilio. Dijo que Harold C. lo tomó por el cuello y lo apuñaló. “El cuchillo llegó a un milímetro de la arteria carótida”.



Mientras se desangraba, el atacante lo apuñaló 16 veces más con el cuchillo y una tijera.



Al tratar de gritar, el extranjero puso la mano en su boca. Camacho mordió uno de sus dedos hasta lastimarlo. Una vez libre pudo gritar.



El guardia y los vecinos llegaron a la puerta del departamento. Pero no pudieron pasar, porque estaba con llave.



Indicó que minutos después llegó la Policía. Los uniformados exigieron que se abra la puerta o la iban a derribar. Camacho recordó que Harold C. votó el cuchillo y tomó las llaves. Al abrir la puerta fue detenido.



El exfuncionario, en cambio, recibió atención médica por los bomberos y fue llevado a una clínica del norte de Quito para recibir atención. “Debido a las heridas fue necesario el uso de cuatro pintas de sangre. El costo de las intervenciones quirúrgicas ascendió a USD 8 500”.



Aseguró que pese a las evidencias y la denuncia que presentó uno de sus familiares, la fiscal de flagrancias se abstuvo de acusar al atacante.



Ahora se encuentra libre. Por eso, hizo un llamado a la fiscal general, Diana Salazar, para que evalúe el comportamiento de la funcionaria judicial.



¿Cómo llegó el extranjero al edificio?



Este Diario se comunicó con Camacho la noche de este martes 22 de octubre, luego de que saliera del hospital.



En su versión dijo que el extranjero lo contactó un día antes del ataque y le indicó que no tenía dinero debido a que no le pagaban tres meses por su trabajo: visitaba tiendas para ofrecer una bebida gaseosa.



Por eso lo direccionó para que acudiera al Ministerio del Trabajo e interpusiera una denuncia.



Ante la negativa del joven, le dijo que al siguiente día podrían acudir a la Defensoría del Pueblo. Al llegar la noche, le había dicho que no tenía dónde dormir y Camacho ofreció su departamento.



Recordó que en la noche se fue a su dormitorio y se levantó cerca de las 06:00. Una hora después le habría facilitado USD 10 al joven, para que lo usara en lo que necesitara. “Ante esto él se transformó y empezó con el ataque señalando que no quería volver” a su país.



Camacho sostuvo que ofrecer su departamento fue “un error de buena fe” ya que había trabajado con migrantes irregulares en diferentes etapas de su vida y que ha prestado colaboración en otros casos.