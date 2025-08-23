

La cooperativa CREA informó que los primeros exsocios y clientes ya recuperan sus recursos tras la exclusión y transferencia de activos y pasivos (ETAP). El comunicado, emitido el 22 de agosto, señala que el proceso avanza con normalidad gracias a una gestión oportuna que permitió el traspaso parcial de activos a 17 entidades del sistema financiero popular y solidario.

Inicio del proceso de devolución



De acuerdo con CREA, los usuarios con montos superiores a 32 000 dólares han empezado a abrir cuentas en las nuevas instituciones asignadas o a disponer de su dinero. Este grupo representa cerca de 2 000 operaciones y alrededor de 88 millones de dólares transferidos.



Procedimiento con COSEDE

En paralelo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió que la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) se encargue de cubrir a los exsocios con montos de hasta 32 000 dólares. Este grupo representa al 98% de los clientes de CREA, es decir, más de 72 000 personas.

La devolución para este segmento se realizará bajo un cronograma que será publicado por los organismos de control. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria inició el envío de bases de datos a COSEDE, y una vez validadas las operaciones, se procede con el pago conforme al procedimiento establecido.



Cómo consultar la información

El comunicado de CREA detalla que los socios pueden consultar si forman parte del listado ETAP ingresando con su número de cédula en la página web oficial, reactivada para este fin, o acercándose a la agencia matriz en Cuenca.

El documento también explica que los depósitos a plazo fijo se mantienen bajo las condiciones iniciales hasta su fecha de vencimiento. Mientras que los depósitos de ahorro a la vista deben ser gestionados directamente en la entidad financiera asignada.

El pedido de CREA

CREA recordó a los exsocios y clientes que todos los trámites son gratuitos. Reiteró además que la información oficial se difunde únicamente a través de los canales institucionales, con el objetivo de evitar confusiones.

La institución indicó que el proceso se ejecuta de forma técnica y profesional, bajo la supervisión de los organismos competentes, y que se completará por fases para garantizar la devolución ordenada y segura de los recursos.

Con este mecanismo, los exsocios de CREA han empezado a recibir sus fondos, mientras se afinan los últimos detalles para atender al grueso de los clientes a través del Seguro de Depósitos.