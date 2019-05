Exrehén de las FARC sale ileso de intento de robo que deja tres heridos

LEA TAMBIÉN

El exdiputado Sigifredo López, secuestrado por las FARC en 2002 y liberado en 2009, fue víctima esta noche en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), de un intento de robo en el que resultaron tres personas heridas, informaron las autoridades.

"Sigifredo López se encuentra a salvo y no resultó herido". escribió en Twiiter el secretario de seguridad de Cali, Andrés Villamizar.



Añadió que en el "intercambio de disparos en el que se vio involucrado el esquema de seguridad" de López resultó herido uno de sus escoltas, cuyo estado de salud "no reviste peligro".



Además, un pasajero de un autobús del sistema público de Cali también quedó herido producto de un golpe cuando el automotor frenó abruptamente.



"El presunto agresor está herido con varios impactos de bala que le produjo el escolta al reaccionar", dijo en otro mensaje Villamizar que añadió que "hay indicios preliminares de que se trataría de un intento de hurto pero eso lo determinará la investigación".



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró, por su parte, que habló por teléfono con López, del que dijo "se encuentra ileso".



"Me comuniqué telefónicamente con exdiputado Sigifredo López. Afortunadamente, se encuentra ileso. Sin embargo, uno de sus escoltas y el presunto atacante resultaron heridos y son atendidos en centro hospitalario en Cali Autoridades ya están investigando", escribió el Twitter el ministro Botero.

Sigifredo López hizo parte de un grupo de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca secuestrados en abril de 2002 por la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que asesinó a 11 de ellos cinco años después.



Los políticos estuvieron cinco años en cautiverio, hasta que el 28 de junio de 2007 las FARC anunciaron que en una acción de "fuego cruzado" murieron once de los legisladores, siendo López el único sobreviviente.



El exdiputado, de 45 años, fue el único sobreviviente de la matanza en junio de 2007 de los diputados, cuyos cuerpos fueron sepultados y posteriormente exhumados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una fosa común en el cañón del río Patía, entre los municipios de Cumbitara y Policarpa, en el departamento de Nariño (suroeste).

El exlegislador López, un abogado especializado en Criminología, fue liberado por la guerrilla el 5 de febrero de 2009 a una comisión formada por la exsenadora Piedad Córdoba y delegados del CICR en un lugar selvático del que fue trasladado entonces a Cali en un helicóptero del Gobierno de Brasil