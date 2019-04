El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski será operado de emergencia

LEA TAMBIÉN

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, será operado de emergencia esta tarde en la clínica de Lima donde permanece internado desde la semana pasada al padecer una dolencia cardíaca que le puede provocar una muerte súbita.

"Su estado no es estable y necesita una operación de emergencia", indicó al Canal N Alex Kuczynski, hija del expresidente, en la entrada de la Clínica Angloamericana, ubicada en el distrito limeño de Miraflores.



El exmandatario, que gobernó Perú entre 2016 y 2018, está en cuidados intensivos desde el miércoles 17 de abril al sufrir una descompensación cuando permanecía detenido en un calabozo por el caso Odebrecht, en el que está imputado por presunto lavado de dinero.



Según el informe de la clínica, Kuczynski padece "taquicardia ventricular no sostenida (esporádica) con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés, con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita".



Una de estas descompensaciones ocurrió cuando Kuczynski se enteró de que el expresidente Alan García (2006-2011) se había suicidado antes de ser detenido por el mismo caso Odebrecht, lo que le llevó a la unidad de cuidados intensivos, según relató su hermano Miguel.



El informe médico ha hecho cambiar la opinión del equipo fiscales a cargo del caso, quienes han solicitado que Kuczynski pase a arresto domiciliario en lugar de los 36 meses de prisión preventiva que se le habían dictado inicialmente.



El delicado estado de Kuczynski impidió que se ejecutara la orden de ingreso en prisión pero no que esté bajo custodia policial dentro del centro médico donde recibe los cuidados.



Kuczynski está imputado en el caso Odebrecht por presuntas irregularidades cuando era ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).



La Fiscalía investiga si Kuczynski ocultó pagos ilícitos de Odebrecht por intermedio de su consultora Westfield Capital, registrada en Estados Unidos, con la que facturó USD 782 000 entre 2004 y 2007 a la constructora brasileña en consultorías sobre proyectos de obra pública que luego fueron adjudicados a la empresa.



Además de Kuczynski, por el caso Odebrecht también están imputados a los expresidentes Toledo y Ollanta Humala (2011-2016), y hasta la pasada semana también a Alan García, que se suicidó el miércoles 17 de abril para evitar ir a prisión.

Los sobornos de Odebrecht, que se dieron en una docena de países de Latinoamérica, estuvieron acompañados en Perú de donaciones irregulares de dinero a las campañas electorales de los principales a candidatos a la Presidencia, como sucedió con la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde noviembre pasado.