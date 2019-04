Expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski es operado con éxito del corazón

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, fue operado este 27 de abril del 2019 con éxito del corazón para estabilizar su ritmo cardíaco, inestable a causa de una dolencia que podía provocarle una muerte súbita.

El exmandatario (2016-2018) padecía una taquicardia ventricular esporádica con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés que podían desencadenar en fibrilación ventricular y muerte súbita, según el informe de la clínica donde es atendido.



Kuczynski regresó a la unidad de cuidados intensivos en la que permanece desde hace once días tras una intervención quirúrgica de casi dos horas, según explicó su hermano Miguel a periodistas en el acceso a la clínica de Lima donde está hospitalizado.



"Se encuentra bien. Los médicos están contentos con el resultado de la operación. Luego de eso vendremos a verle de nuevo", comentó Miguel Kuczynski.



El hermano del expresidente señaló que Kuczynski todavía se está despertando de la anestesia y no pudieron informarle de que la Justicia peruana le anuló este sábado mismo los 36 meses de prisión preventiva que le había dictado la pasada semana por el caso Odebrecht a cambio un arresto domiciliario por el mismo tiempo.



"Es un paso adelante, aunque sería mejor volver a la situación anterior (a la prisión preventiva)", dijo Miguel Kuczynski en referencia al impedimento de salida del país, que le permitía al expresidente movilizarse por Lima.



Alexandra Kuczynski, hija del exmandatario, agradeció brevemente a los jueces por la compasión de no persistir en la posición de recluir a su padre en prisión.



El exgobernante de Perú sufrió una descompensación mientras se encontraba detenido en un calabozo a la espera de que un juez decidiese si pasaba a prisión preventiva por 36 meses, por lo que tuvo que ser hospitalizado en una clínica de la capital peruana.



Por esta situación Kuczynski no llegó a entrar en prisión ya que la orden judicial salió cuando ya estaba hospitalizado, y la nueva decisión de los tribunales hará que ahora quede arrestado en su lujosa vivienda, en lugar de en una celda, una vez que reciba el alta médica.



Kuczynski está imputado en el caso Odebrecht por presuntas irregularidades cuando era ministro en el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006).



La Fiscalía investiga si ocultó pagos ilícitos de Odebrecht por intermedio de su consultora Westfield Capital, registrada en Estados Unidos, con la que facturó 782 000 dólares entre 2004 y 2007 a la constructora brasileña en consultorías sobre proyectos de obra pública que luego fueron adjudicados a la empresa brasileña.



Además de Kuczynski, por el caso Odebrecht también están imputados los expresidentes peruanos Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), y hasta la pasada semana también Alan García (2006-2011), que se suicidó el miércoles 17 de abril para evitar ir a prisión.



Los sobornos de Odebrecht, que se dieron en una docena de países de Latinoamérica, estuvieron acompañados en Perú de donaciones irregulares de dinero a las campañas electorales de los principales a candidatos a la presidencia del país, como sucedió con la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde noviembre pasado.